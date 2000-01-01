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Две беды в одной семье: малышам из Кузбасса нужна помощь

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Говорят, что снаряд не попадает в одну воронку дважды… Однако судьба бывает безразлична к крылатым выражениям и обнадёживающим утверждениям…

Евгения приехала в Новокузнецк из Полысаево — поступать в педагогический, хотела быть учителем начальных классов. Возможно именно это и стало тем роковым витком в её судьбе, который изменил всю дальнейшую жизнь.

«Мне как-то детский врач-аллерголог сказал, что некоренные жители Новокузнецка очень часто имеют проблемы со здоровьем у детей. Чаще, чем те, кто живёт здесь уже несколько поколений», — рассказывает Евгения Бушуева.

В феврале 2010 года Евгения познакомилась с Иваном — на дне рождении общей подруги. И сразу почувствовала, что это её будущий муж. Тем более и желания у молодых людей совпадали: они мечтали о семье с двумя детьми. О мальчике и девочке.

«Николашу мы ждали около года. Когда мы узнали о беременности, Иван сразу сказал, что будет сын Коля. Беременность протекала более-менее нормально. Лежала на сохранении на раннем сроке, потом еще пару раз ставили угрозу. Я не знала, что у сына могут быть какие-то проблемы. Когда в роддоме мне неонатолог сказала, что нужно после роддома переводиться в больницу для обследования и лечения, я поверить не могла, долго плакала. Из головы не выходили вопросы: «Как? За что? Почему именно я?», — рассказала ВашГород.ру Евгения Бушуева.

Тем более всю беременность Евгения тщательно следила за своим здоровьем, да и вредных привычек у неё нет и не было. Но очень быстро на вопросы времени не осталось — нужно было ставить малыша на ноги. В прямом и переносном смысле.

«До того момента, как сын начал сам ходить, было пройдено очень много: массажи, ЛФК, уколы, обкалывания, мануальная терапия… В каких больницах мы только не лежали: в Новокузнецке и в областной, лечились в частных центрах, ездили в Новосибирск. Но результаты были незначительны. Тонус в ногах, да и вообще в теле, оставался очень сильный, в речи продвижений не было, хотя физические навыки появлялись. В год нам оформили инвалидность. Диагноз ДЦП поставили в 1,5 года», — поделилась мама Коли.

И тут благодаря фонду «Пути преодоления» Евгения с Колей оказались в подмосковном центре «Жизнь в движении». Лечение дало результаты, и в июне 2015 года мальчик пошёл.

К этому времени семья Бушуевых задумалась о втором ребёнке. Хотели девочку. Евгения верила, что сын будет тянуться за здоровой сестричкой и сможет догнать сверстников в развитии.

«Когда я была беременна Анюткой, то, конечно, на первый план выходили мысли о том, что опять все повторится. Они меня одолевали. Но к середине беременности я справилась этими навязчивыми идеями, настроилась на положительный лад. Анютка должна была родиться путем кесарева сечения, так как была в тазовом предлежании. Мне не хотелось повторять судьбу сына, потому что естественные роды в такой ситуации чреваты серьезными последствиями. Я нашла врача, которая была согласна исключить риски и сделать операцию. Только не в 37, а в 39 недель», — рассказывает собеседница ВашГород.ру.

Накануне рождения дочери, Евгения ездила к врачу на осмотр. Он сказал, что ещё рано — приезжайте через неделю. Однако у судьбы были свои планы на этот счёт. Евгения до сих пор не может понять, почему начались роды, никаких предпосылок для этого не было. Однако операция прошла хорошо, девочка задышала, и Евгения вздохнула свободнее.

«В месяц дочке невролог поставила перинатальное поражение центральной нервной системы. Сказала, есть небольшой тонус, но пройдет. ППЦНС ставят почти всем „кесарятам“. Развивалась Анюта по возрасту, только меня беспокоило то, что тонус сильный в ручках, руки постоянно в кулаках. Даже когда на животике лежала. Я обратила внимание невролога на это, и нас направили на дневной неврологический стационар», — рассказывает Евгения.

К этому времени семья Бушуевых переехала в Кемерово, так как там жила мама и сестра Евгении, которые готовы были помогать семье.

«К 6 месяцам я стала серьёзно тревожиться, так как тонус в ручках не проходил, играла с погремушками дочка мало, мало гулила и лепетала. Посоветовавшись со знакомым логопедом-дефектологом, мы с мужем решили, что нужно обследовать и лечить Анюту. И по квоте мы полетели в московский научный центр здоровья детей РАМН. Там нам поставили синдром мышечной дистонии, левосторонний гемисиндром и задержку психомоторного развития. Объяснили, что необходимо лечить гемисиндром, чтоб не перешел в диагноз гемипарез», — рассказывает мама Анюты.

И теперь семья Бушуевых собирает деньги для лечения Коли и Ани в реабилитационном центре «Арина» в Евпатории. Женщина верит, что реабилитация поможет Николаше в плане развития речи, а также позволит снять тонус в мышцах, из-за которого мальчику тяжело ходить, особенно на длинные расстояния. Нужна помощь и Анечке, которая в годик стала потихоньку ходить.

«Гемисиндром, если не лечить, может выразиться потом в походке. А она девочка, должна быть грациозной. И с речью, как у Коляши, тоже проблемы», — говорит Евгения.

Евгения узнала, что в Евпатории используются многие действенные китайские методики, которые могут помочь её детям. И это гораздо дешевле, чем поездка в Китай. Однако и для реабилитации в Евпатории денег у семьи не хватает, так как дети требуют постоянного внимания и лечения, а работать Евгения не может.

Те, кто хотел бы помочь семье Бушуевых в сборе средств на реабилитацию Николаши и Анечки, могут посмотреть информацию в группах в одноклассниках и ВКонтакте.

Евгения верит, что её дети будут здоровы. В этой надежде её поддерживает муж.

«Большой процент семей с такими детками, как у нас, распадаются, так как папы их оставляют. Наш папа сразу сказал, что нас никогда не бросит. Муж — очень хорошая поддержка. Мы живём детьми и для детей. Ведь кто, как не мы с мужем, должны их поставить на ноги, воспитать и вывести в люди. А теперь и Николаша с Анютой стали поддержкой друг для друга, так как они очень любят друг друга», — поделилась с ВашГород.ру Евгения.

Ксения Киселева

Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ВашГород.ру
ДЦП реабилитация проблемы со здоровьем

Комментарии (12)

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...
1 7
Очень жаль ребятишек, но на 2х вы должны получать хорошую инвалидность. Хотя по фото дети выглядят здоровенькими.
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Евгения
2 0
Очень жаль ребятишек, но на 2х вы должны получать хорошую инвалидность. Хотя по фото дети выглядят здоровенькими.
У Николашки есть инвалидность, у Анюты нету. Вот и нужно лечить, чтоб ее не получить в дальнейшем.
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чужой
21 2
«Мне как-то детский врач-аллерголог сказал, что некоренные жители Новокузнецка очень часто имеют проблемы со здоровьем у детей. Чаще, чем те, кто живёт здесь уже несколько поколений» - полная чушь. Как такое мог сказать врач?
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Читатель
14 0
Деткам здоровья, а вот от прочтения истории хочется глаза закрыть, почему у нас родители настолько не грамотны в медицине, даже элементарных вещах?!
Мама с хроническими заболеваниями, ребенок родился с поражением мозга. Ему ставят прививки!!! Они запрещены при таких заболеваниях, почитайте инструкцию к препарату, они могут ухудшить состояние! В месяц только ребенка показывают неврологу - так диагнозы по неврологии. И ребенку ставят еще прививки, всего - 16 !!!
Далее в месяц ребенок падает с кровати "ушиб мягких тканей лобной области". Как вы умудряетесь в месяц уронить его с кровати? И так нарушения в мозге, следить надо как за вазой хрустальной в таком случае.
Надеюсь, детки выздоровят, не так у них критично все.
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...
2 6

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Татьяна
3 1
Я в ужасе просто от комментариев, люди! откуда столько негатива?! Если не хотите не помогайте, зачем всякую чушь пишите? Ни кто от такого не застрахован, и рожать или не рожать не вам судить. Малышам желаю выздоровления. Хорошо что родители не унывают, и не обращайте внимание на злые языки, все им возвратиться. Не теряйте надежды. Всего вам хорошего!
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Житель
4 5
Не понимаю. Как можно, имея одного ребёнка с таким заболеванием, заводить второго? Без серьезных генетических исследований родителей хотя бы. Надеюсь о третьем не думают?
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Екатерина
6 0
Что же вы злые то такие... Сразу деньги их считать кидаетесь... Осуждаете за второго ребенка... Дети - это радость, это счастье. Да, так случилось, у первого ребенка такой страшный недуг, но ведь на этом жизнь не заканчивается. Тем более родители отчаянно борются за его здоровье. И ведь результаты есть! Что же плохого в том, что родители Коленьки родили ему сестричку?... Детки общаются, играют.Для Коли от этого только польза. А то что и у Анюты проблемы со здоровьем.. Ну ведь никто не застрахован от этого. Не надо осуждать родителей этих славных детишек... Одному Богу известно, сколько слез пролила их мама... Все мы хотим здоровых детей. К сожалению не всегда это сбывается. Женя, сил вам и терпения!!! Деткам здоровья!!!
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Читатель
1 2
Я в ужасе просто от комментариев, люди! откуда столько негатива?! Если не хотите не помогайте, зачем всякую чушь пишите? Ни кто от такого не застрахован, и рожать или не рожать не вам судить. Малышам желаю выздоровления. Хорошо что родители не унывают, и не обращайте внимание на злые языки, все им возвратиться. Не теряйте надежды. Всего вам хорошего!
Да никто их судит, смысл то уже? Просто может другие задумаются. Многие на самом деле расслабились и разучились думать. А зачем? Ведь можно попросить и тебе помогут.
Правда, почему бы таких людей не обязать делать генетический анализ, если есть проблемы в анамнезе? У всех ответ - дорого. А вот так в итоге дешевле?
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бантик
1 3
Да никто их судит, смысл то уже? Просто может другие задумаются. Многие на самом деле расслабились и разучились думать. А зачем? Ведь можно попросить и тебе помогут.
Правда, почему бы таких людей не обязать делать генетический анализ, если есть проблемы в анамнезе? У всех ответ - дорого. А вот так в итоге дешевле?
это не генетика виновата к сожалению.. такова судьба для этих родителей. вы не вправе осуждать. нужно лечить деток. и тогда все хорошо будет. а если не хотите помогать, не помогайте. бог вам судья.
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Юлия
1 0
А вы знаете что диагноз ДЦП - это родовая травма???!!!, а не генетическая!!! Значит, что то не так пошло в родах. А что то не так должны контролировать были врачи. Я думаю каждый житель России знает какая у нас медицина. Здесь родителям можно пожелать терпения и терпения и не отчаиваться...Хоть и медицина у нас не айс, это когда нет денег...а когда есть-тебе все сделают!!!
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Елена
2 0
«Мне как-то детский врач-аллерголог сказал, что некоренные жители Новокузнецка очень часто имеют проблемы со здоровьем у детей. Чаще, чем те, кто живёт здесь уже несколько поколений» - полная чушь. Как такое мог сказать врач?

Чтоб отвезти в дальнейшем подозрения от врачей, ведь коснутся много стало детей инвалидов, и не только по вине родителей, экологии, но и по вине врачей они становятся ими!!!

Родителям главное вера, надежда и любовь. А отцу детей огромная поддержка как своей жене и детям. Зачастую ведь мужчины не справляются с той нагрузкой ответственности и убегают.
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