Говорят, что снаряд не попадает в одну воронку дважды… Однако судьба бывает безразлична к крылатым выражениям и обнадёживающим утверждениям…

Евгения приехала в Новокузнецк из Полысаево — поступать в педагогический, хотела быть учителем начальных классов. Возможно именно это и стало тем роковым витком в её судьбе, который изменил всю дальнейшую жизнь.

«Мне как-то детский врач-аллерголог сказал, что некоренные жители Новокузнецка очень часто имеют проблемы со здоровьем у детей. Чаще, чем те, кто живёт здесь уже несколько поколений», — рассказывает Евгения Бушуева.

В феврале 2010 года Евгения познакомилась с Иваном — на дне рождении общей подруги. И сразу почувствовала, что это её будущий муж. Тем более и желания у молодых людей совпадали: они мечтали о семье с двумя детьми. О мальчике и девочке.

«Николашу мы ждали около года. Когда мы узнали о беременности, Иван сразу сказал, что будет сын Коля. Беременность протекала более-менее нормально. Лежала на сохранении на раннем сроке, потом еще пару раз ставили угрозу. Я не знала, что у сына могут быть какие-то проблемы. Когда в роддоме мне неонатолог сказала, что нужно после роддома переводиться в больницу для обследования и лечения, я поверить не могла, долго плакала. Из головы не выходили вопросы: «Как? За что? Почему именно я?», — рассказала ВашГород.ру Евгения Бушуева.

Тем более всю беременность Евгения тщательно следила за своим здоровьем, да и вредных привычек у неё нет и не было. Но очень быстро на вопросы времени не осталось — нужно было ставить малыша на ноги. В прямом и переносном смысле.

«До того момента, как сын начал сам ходить, было пройдено очень много: массажи, ЛФК, уколы, обкалывания, мануальная терапия… В каких больницах мы только не лежали: в Новокузнецке и в областной, лечились в частных центрах, ездили в Новосибирск. Но результаты были незначительны. Тонус в ногах, да и вообще в теле, оставался очень сильный, в речи продвижений не было, хотя физические навыки появлялись. В год нам оформили инвалидность. Диагноз ДЦП поставили в 1,5 года», — поделилась мама Коли.

И тут благодаря фонду «Пути преодоления» Евгения с Колей оказались в подмосковном центре «Жизнь в движении». Лечение дало результаты, и в июне 2015 года мальчик пошёл.

К этому времени семья Бушуевых задумалась о втором ребёнке. Хотели девочку. Евгения верила, что сын будет тянуться за здоровой сестричкой и сможет догнать сверстников в развитии.

«Когда я была беременна Анюткой, то, конечно, на первый план выходили мысли о том, что опять все повторится. Они меня одолевали. Но к середине беременности я справилась этими навязчивыми идеями, настроилась на положительный лад. Анютка должна была родиться путем кесарева сечения, так как была в тазовом предлежании. Мне не хотелось повторять судьбу сына, потому что естественные роды в такой ситуации чреваты серьезными последствиями. Я нашла врача, которая была согласна исключить риски и сделать операцию. Только не в 37, а в 39 недель», — рассказывает собеседница ВашГород.ру.

Накануне рождения дочери, Евгения ездила к врачу на осмотр. Он сказал, что ещё рано — приезжайте через неделю. Однако у судьбы были свои планы на этот счёт. Евгения до сих пор не может понять, почему начались роды, никаких предпосылок для этого не было. Однако операция прошла хорошо, девочка задышала, и Евгения вздохнула свободнее.

«В месяц дочке невролог поставила перинатальное поражение центральной нервной системы. Сказала, есть небольшой тонус, но пройдет. ППЦНС ставят почти всем „кесарятам“. Развивалась Анюта по возрасту, только меня беспокоило то, что тонус сильный в ручках, руки постоянно в кулаках. Даже когда на животике лежала. Я обратила внимание невролога на это, и нас направили на дневной неврологический стационар», — рассказывает Евгения.

К этому времени семья Бушуевых переехала в Кемерово, так как там жила мама и сестра Евгении, которые готовы были помогать семье.

«К 6 месяцам я стала серьёзно тревожиться, так как тонус в ручках не проходил, играла с погремушками дочка мало, мало гулила и лепетала. Посоветовавшись со знакомым логопедом-дефектологом, мы с мужем решили, что нужно обследовать и лечить Анюту. И по квоте мы полетели в московский научный центр здоровья детей РАМН. Там нам поставили синдром мышечной дистонии, левосторонний гемисиндром и задержку психомоторного развития. Объяснили, что необходимо лечить гемисиндром, чтоб не перешел в диагноз гемипарез», — рассказывает мама Анюты.

И теперь семья Бушуевых собирает деньги для лечения Коли и Ани в реабилитационном центре «Арина» в Евпатории. Женщина верит, что реабилитация поможет Николаше в плане развития речи, а также позволит снять тонус в мышцах, из-за которого мальчику тяжело ходить, особенно на длинные расстояния. Нужна помощь и Анечке, которая в годик стала потихоньку ходить.

«Гемисиндром, если не лечить, может выразиться потом в походке. А она девочка, должна быть грациозной. И с речью, как у Коляши, тоже проблемы», — говорит Евгения.

Евгения узнала, что в Евпатории используются многие действенные китайские методики, которые могут помочь её детям. И это гораздо дешевле, чем поездка в Китай. Однако и для реабилитации в Евпатории денег у семьи не хватает, так как дети требуют постоянного внимания и лечения, а работать Евгения не может.

Те, кто хотел бы помочь семье Бушуевых в сборе средств на реабилитацию Николаши и Анечки, могут посмотреть информацию в группах в одноклассниках и ВКонтакте.

Евгения верит, что её дети будут здоровы. В этой надежде её поддерживает муж.

«Большой процент семей с такими детками, как у нас, распадаются, так как папы их оставляют. Наш папа сразу сказал, что нас никогда не бросит. Муж — очень хорошая поддержка. Мы живём детьми и для детей. Ведь кто, как не мы с мужем, должны их поставить на ноги, воспитать и вывести в люди. А теперь и Николаша с Анютой стали поддержкой друг для друга, так как они очень любят друг друга», — поделилась с ВашГород.ру Евгения.

Ксения Киселева