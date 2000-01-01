Большинство людей склонны верить теориям заговора и не доверять научным открытиям. Объяснение этому феномену дали ученые, сообщает РИА «Новости».

Ученые объяснили, почему многие рациональные люди не верят в научные открытия. Те, кто подвергает сомнениям полет NASA на Луну, безвредность прививок, а также изменения климата, пытаются защититься от постороннего воздействия, считают психологи.

По мнению исследователей, люди ведут себя таким образом вовсе не из-за недостатка знаний и образования, а из-за страха потерять свои личные принципы и убеждения. В этом случае мозг человека включает защитную реакцию и отвергает все факты и доводы.