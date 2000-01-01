Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ЭПИДЕМИЯГРИППА
Новосибирцев попросили помочь жертвам трагедии в конном клубе — открыт счёт

Почему люди верят в теории заговоров и игнорируют факты - учёные

Сегодня 06:00
677

Большинство людей склонны верить теориям заговора и не доверять научным открытиям. Объяснение этому феномену дали ученые, сообщает РИА «Новости».

Ученые объяснили, почему многие рациональные люди не верят в научные открытия. Те, кто подвергает сомнениям полет NASA на Луну, безвредность прививок, а также изменения климата, пытаются защититься от постороннего воздействия, считают психологи.

По мнению исследователей, люди ведут себя таким образом вовсе не из-за недостатка знаний и образования, а из-за страха потерять свои личные принципы и убеждения. В этом случае мозг человека включает защитную реакцию и отвергает все факты и доводы.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: video.stepan.uz
исследования ученых теория заговоров

Комментарии (4)

Добавить комментарий
Венz
8 1
Фактами можно умело манипулировать маскируя заговоры.
ответить
Читатель
5 2
Что-то в кучу все собрали.
Про полет на Луну ученые сами отвергают.
Про безвредности прививок говорить как минимум не грамотно, к ним есть противопоказания и осложнения - см. инструкцию. Другой разговор - целесообразность.
О природе спорить нечего - на улицу посмотрите, крещение "морозы" -10.
ответить
хожу-брожу
0 0
Отвергают те, кто еще до сих пор с дедом морозом не хочет расставаться.
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ