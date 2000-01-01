В семье хоккеиста из Новокузнецка Ивана Телегина и популярной певицы, уроженки Новосибирска, Пелагеи родился первенец. Ребёнок появился на свет 21 января. Об этом журналистам во время Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги в Уфе сообщил сам Телегин.

У знаменитой пары родилась дочка. Девочку назвали Таисией.

В честь этого события 24-летний хоккеист получил от организаторов Матча звёзд КХЛ памятную куклу-неваляшку.

Напомним, Иван Телегин и Пелагея тайно поженились в июне прошлого года. Ради певицы спортсмен оставил гражданскую жену и сына, который родился в феврале 2016 года.

В настоящее время Иван Телегин является форвардом в московском ЦСКА.