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Хоккеист из Новокузнецка и звезда эстрады из Новосибирска стали родителями

Сегодня 08:23
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В семье хоккеиста из Новокузнецка Ивана Телегина и популярной певицы, уроженки Новосибирска, Пелагеи родился первенец. Ребёнок появился на свет 21 января. Об этом журналистам во время Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги в Уфе сообщил сам Телегин.

У знаменитой пары родилась дочка. Девочку назвали Таисией.

В честь этого события 24-летний хоккеист получил от организаторов Матча звёзд КХЛ памятную куклу-неваляшку.

Напомним, Иван Телегин и Пелагея тайно поженились в июне прошлого года. Ради певицы спортсмен оставил гражданскую жену и сына, который родился в феврале 2016 года.

В настоящее время Иван Телегин является форвардом в московском ЦСКА.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: YouTube
ребенок родители Пелагея Иван Телегин

Комментарии (9)

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zara
6 1
И что она в нем нашла, страшненький. Деньги решают все.
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новокузнечанка
1 2
И что она в нем нашла, страшненький. Деньги решают все.
а муж и недолжен быть красивым, с красоты воду не пить................................
ответить
Ален делон
2 0
И что она в нем нашла, страшненький. Деньги решают все.
А она-то,пипец,красавица!
ответить
юнат
1 0
а муж и недолжен быть красивым, с красоты воду не пить................................
Если не планировать рожать детей от страшного мужа...
ответить
кузня
0 3
а муж и недолжен быть красивым, с красоты воду не пить................................
Первую жену бросил с маленьким ребенком, надо бы Пелагеи присмотреться к нему...
ответить
Гость
3 0
Мама его первого ребенка ему не жена, если он на ней не женился в свое время это же что то значит, значит он не видел ее своей женой. А с пелагеей они подходят друг другу , красивые и успешные. Здоровья вам и малышу:)
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Гыыы
0 0
Бороду с усами отрастил, теперь на очереди рога!
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ага
0 0
Первую жену бросил с маленьким ребенком, надо бы Пелагеи присмотреться к нему...
А зачем присматриваться-то теперь?
Брак оформили как полагается, а сейчас уже и ребёнок родился.
А по поводу первой женщины ... так не жена она ему вовсе, не жена ...
Если все будут называть жёнами/мужьями тех, с кем спят, то ...
Да и матери детей не всегда бывают жёнами отцов этих детей.
А если рожают от женатых, то как этих мам называть?
Одна - законная жена, а вторая незаконная что ли?
Так что не надо называть кого попало жёнами или мужьями.
Что касается отца, то да, он отец. Но отцы не обязаны жить с нелюбимыми женщинами только из-за наличия детей.
Браки-то бывают, что распадаются, а тут его и вовсе не было.
Если что, я женщина.
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