Российские исследователи предложили способ, который позволит увеличивать продолжительность солнечного дня и изменять спектр светового потока. С инициативой выступили сотрудники Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

Суть метода заключается в том, чтобы освещать Землю отражённым светом Солнца при помощи «зеркальной» системы, расположенной на орбите планеты. Предполагается, что для орбитального освещения будут использоваться космические аппараты-рефлекторы, снабжённые отражателями. На само «зеркало» нанесут специальное металлическое покрытие.

Как отмечает издание, в РКК «Энергия» планируют снижать отражённую ультрафиолетовую радиацию и синий свет. Это позволит избежать нарушения биологических реакций, которое может вызвать искусственное освещение ночью.