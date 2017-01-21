Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ЭПИДЕМИЯГРИППА
Новосибирцев попросили помочь жертвам трагедии в конном клубе — открыт счёт

Российские учёные нашли способ увеличения светового дня

Сегодня 09:07
589

Российские исследователи предложили способ, который позволит увеличивать продолжительность солнечного дня и изменять спектр светового потока. С инициативой выступили сотрудники Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

Суть метода заключается в том, чтобы освещать Землю отражённым светом Солнца при помощи «зеркальной» системы, расположенной на орбите планеты. Предполагается, что для орбитального освещения будут использоваться космические аппараты-рефлекторы, снабжённые отражателями. На само «зеркало» нанесут специальное металлическое покрытие.

Как отмечает издание, в РКК «Энергия» планируют снижать отражённую ультрафиолетовую радиацию и синий свет. Это позволит избежать нарушения биологических реакций, которое может вызвать искусственное освещение ночью.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: s3-eu-west-1.amazonaws.com
космос увеличение земля освещение световой день

Комментарии (7)

Добавить комментарий
Маша
7 0
Не вижу смысла. Ночью дополнительное освещение только нарушит привычный организму режим. Тысячелетия мирились с этим фактом,а сейчас второе солнце выдумали...
ответить
олег
8 0
ппц, кому это надо? тем, кто заполночь в ресторане засиделся?
ответить
Дон Хенаро 36411
14 0
Не вижу смысла. Ночью дополнительное освещение только нарушит привычный организму режим. Тысячелетия мирились с этим фактом,а сейчас второе солнце выдумали...
Как это вы не видите смысл...тут огромный смысл! РКК это государственное предприятие, на гос. финансировании...а проект второго солнца очень сложный, деньгоемкий...вы представляете сколько гос. бюджета можно распилить и украсть) А потом запустить в космос ракету,с типа искусственным солнцем,которая до орбиты ну разумеется не долетит и упадет в океан...и ищи свищи а было ли на борту искусственное солнце))))
А насчет идеи, она далеко не новая...эта идея уже витает в умах фантастов и ученых лет 50) Просто сейчас реально появились технологии и материалы способные воплотить это в жизнь....но только не России))))У нас все украдут)
Насчет пользы...ну экономия на освещении городов точно будет большая) а это экономия ископаемых ресурсов)))
ответить
юнат
0 0
Что-то подобное уже предлогалось в журнале ,,Техника-молодежи,, в середине 80-х годов ХХ века!
ответить
хожу-брожу
0 0
В связи с этим предлагаю увеличить рабочий день.
ответить
Саша
0 0
Почитал Ваши комментарии ребята... Какие вы унылые какахи, вам чего только поесть и поспать?))
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ