Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ЭПИДЕМИЯГРИППА
Новосибирцев попросили помочь жертвам трагедии в конном клубе — открыт счёт

Россиян предупредили об опасных плитах известной марки

Сегодня 09:43
2048

Росстандарт сообщил о некачественных газовых плитах марки Bosch. У некоторых моделей есть дефект, который приводит к утечке газа и, в худшем случае, взрыву.

К таким плитам относятся модели HGG223120E, HGV745250, HSG223020E, HSG223155R, HSV625120R, HSV745020, HSV745050E, проданные с 2009 по 2015 г.

«В данных моделях газовых плит при определенных условиях конический адаптер (штуцер), поставляемый вместе с плитами для подключения к газовым шлангам, может получить трещины или сломаться», — сообщили в Росстандарте.

Узнать, относится ли ваша техника к потенциально опасной, можно на табличке с E-Nr и FD номером. Владельцам таких плит советуют обратиться в сервисный центр с просьбой починить газовый адаптер (штуцер).

Ремонтные работы обещают выполнить бесплатно.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: woodsinsurance.com
газовая плита Росстандарт

Комментарии (3)

Добавить комментарий
Дон Хенаро 36411
17 1
Газовые плиты в квартирах - это бомбы замедленного действия...если уже умудряются окурком спалить хату и потравить жильцов угарным газом(это я про пожар на Косыгина) то если два таких товарища по пьяни газ не закроют? Конечно спору нет в нормальных современных плитах имеются системы защиты на такой случай,но кто даст гарантию что у всех соседей стоят нормальные плиты а не какой нибудь совдеп из гаража? и тогда пострадавших будет больше....
ответить
В
0 0
Все-таки немцы молодцы, прошло кер знает сколько лет, а они оповестили людей о браке. Есть за что уважать немцев. Но журналюшки все переврали и преподнесли это через опу.

Вот оригинал:

"МОСКВА, 17 января 2017 г. – В Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) поступила информация от ООО «БСХ Бытовые Приборы», которое является представителем изготовителя «БСХ Хаугерете ГбмХ» (компания «Bosch») в Российской Федерации, о проведении добровольного отзыва 4700 газовых плит марки Bosch.
......
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Программа отзыва согласована с Росстандартом." ©

gost . ru/wps/portal/pages/news/?article_id=4637
ответить
школота
0 1
Любая техника собранная в России будет хуже качеством в отличии от той же модели собранной заграницей.
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ