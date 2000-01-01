Росстандарт сообщил о некачественных газовых плитах марки Bosch. У некоторых моделей есть дефект, который приводит к утечке газа и, в худшем случае, взрыву.

К таким плитам относятся модели HGG223120E, HGV745250, HSG223020E, HSG223155R, HSV625120R, HSV745020, HSV745050E, проданные с 2009 по 2015 г.

«В данных моделях газовых плит при определенных условиях конический адаптер (штуцер), поставляемый вместе с плитами для подключения к газовым шлангам, может получить трещины или сломаться», — сообщили в Росстандарте.

Узнать, относится ли ваша техника к потенциально опасной, можно на табличке с E-Nr и FD номером. Владельцам таких плит советуют обратиться в сервисный центр с просьбой починить газовый адаптер (штуцер).

Ремонтные работы обещают выполнить бесплатно.