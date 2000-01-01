Вот уже несколько дней новокузнечане не видят флага над зданием администрации Кузнецкого района.

«Десятки лет над Кузнецкой администрацией развевался флаг, с начала СССР, позже РФ. Иногда в дни траура его приспускали или появлялась чёрная лента, но уже несколько дней не вижу триколора на привычном месте», — рассказал SU читатель.

Выяснилось, что символ власти со временем сильно попортился, и его сняли для починки. Когда флаг вернут, неизвестно, а на новый нет денег, рассказали журналистам в администрации.

Это не первый случай проблем со флагом у новокузнецкой администрации, о котором рассказывает ВашГород.ру. Утром 25 декабря 2016 года, когда в стране был траур по погибшим в катастрофе с Ту-154, власти не приспустили флаг и не повесили траурную ленту.