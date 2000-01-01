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Новокузнечане остались без символа власти на здании районной администрации

Сегодня 10:38
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Вот уже несколько дней новокузнечане не видят флага над зданием администрации Кузнецкого района.

«Десятки лет над Кузнецкой администрацией развевался флаг, с начала СССР, позже РФ. Иногда в дни траура его приспускали или появлялась чёрная лента, но уже несколько дней не вижу триколора на привычном месте», — рассказал SU читатель.

Выяснилось, что символ власти со временем сильно попортился, и его сняли для починки. Когда флаг вернут, неизвестно, а на новый нет денег, рассказали журналистам в администрации.

Это не первый случай проблем со флагом у новокузнецкой администрации, о котором рассказывает ВашГород.ру. Утром 25 декабря 2016 года, когда в стране был траур по погибшим в катастрофе с Ту-154, власти не приспустили флаг и не повесили траурную ленту.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: novokuznetsk.su
флаг России Администрация Кузнецкого района

Комментарии (3)

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Дон Хенаро 36411
4 1
Нет денег на главный символ патриотизма?Мы добывающий регион и у нас нет денег купить новый флаг на гос. учереждение?????? Друзья, это дно...дальше некуда...
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Гыыы
0 0
Надо у входа в администрацию к стене прикрепить баночку для пожертвований на флаг.
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