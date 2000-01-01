Поклонники реалити-шоу «Дом-2» активно обсуждают в соцсетях новость о поездке одного из участников в военкомат. Уроженец Кемерова Захар Саленко поехал в учреждение прямо с «лобного места». Эту информацию подтвердила Ирина Донцова, мать Майи Донцовой, с которой молодой человек состоит в отношениях.

«Да действительно Захар с лобного места отправился в военкомат на медицинское освидетельствование! Он призывного возраста! Каждый мужчина, если позволят здоровье и годен к строевой службе обязан отдать долг Родине и Отчизне! Служить должны все ребята! Армия делает из мальчиков настоящих мужчин! Мы с Майей были в шоке от такой новости! Реакция была разной! Но пока он всё выяснит Майя будет ждать его на поляне!», — сообщила в сосетях Ирина Донцова (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Отметим, на телепроект «Дом-2» Захар Саленко пришёл зимой 2016 года.