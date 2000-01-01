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Кемеровский участник «Дома-2» отправился в военкомат с «лобного места»

Сегодня 10:47
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Поклонники реалити-шоу «Дом-2» активно обсуждают в соцсетях новость о поездке одного из участников в военкомат. Уроженец Кемерова Захар Саленко поехал в учреждение прямо с «лобного места». Эту информацию подтвердила Ирина Донцова, мать Майи Донцовой, с которой молодой человек состоит в отношениях.

«Да действительно Захар с лобного места отправился в военкомат на медицинское освидетельствование! Он призывного возраста! Каждый мужчина, если позволят здоровье и годен к строевой службе обязан отдать долг Родине и Отчизне! Служить должны все ребята! Армия делает из мальчиков настоящих мужчин! Мы с Майей были в шоке от такой новости! Реакция была разной! Но пока он всё выяснит Майя будет ждать его на поляне!», — сообщила в сосетях Ирина Донцова (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Отметим, на телепроект «Дом-2» Захар Саленко пришёл зимой 2016 года.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: vk.com
дом-2 военкомат Захар Саленко

Комментарии (4)

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Я
3 0
Надо весь дом отправить в армию, вместе с продюсерами.
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ы
2 0
Надо весь дом отправить в армию, вместе с продюсерами.
Лучше сразу в газовую камеру.
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Ага!
1 0
Надо весь дом отправить в армию, вместе с продюсерами.
В Донбасс или Сирию!
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Ильинец 1225
4 0
..."Майя будет ждать его на поляне"
Ха, будет целый год ждать мужика из армии на проекте, вот умора-то будет!!!
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