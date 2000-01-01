а ваши кальяны и кабаки-идите вы **** со своей наркоманией и онтабусней пивной!

Начнём с того, что не бизнесмены виноваты, что у нас народ жрёт пиво и курит кальяны. Закон экономики: спрос рождает предложение. Поэтому если бы люди действительно нуждались в спортзалах, музеях и тд. то бизнес бы и открывал эти заведения. У нас на районе было два спортзала хороших - в итоге оба прогорели из-за того, что к ним мало народу ходит. А вот в пивнушках как раз наоборот, там желающих куча...