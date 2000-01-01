ВашГород.ру продолжает публиковать вопросы в рубрике «Вопрос дня». В редакцию свой вопрос прислала читатель Алексей, который хочет узнать, каких заведений не хватает Новокузнецку.
«Планируем с друзьями открыть заведение в Новокузнецке. Вот, решил узнать у земляков, а чего не хватает в Новокузнецке: баров, пивнушек, кальянных, антикафе, спортзалов или чего-нибудь другого?»
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