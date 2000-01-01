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Чего не хватает Новокузнецку? — вопрос дня

Сегодня 11:03
527

ВашГород.ру продолжает публиковать вопросы в рубрике «Вопрос дня». В редакцию свой вопрос прислала читатель Алексей, который хочет узнать, каких заведений не хватает Новокузнецку.

«Планируем с друзьями открыть заведение в Новокузнецке. Вот, решил узнать у земляков, а чего не хватает в Новокузнецке: баров, пивнушек, кальянных, антикафе, спортзалов или чего-нибудь другого?»

Для того, чтобы ваш вопрос был опубликован в рубрике, вам необходимо прислать его на нашу почту: press@ka2i.ru с пометкой «вопрос дня».

Источник: ВашГород.ру
Источник фото: vnovokuznetske.ru
культурные заведения вопрос дня чего не хватает Новокузнецку

Комментарии (21)

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Сталин
20 0
Справедливости, умного молодого и любящего свой регион губернатора и эффективного мэра Новокузнецка!
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Сталин
18 0
а ваши кальяны и кабаки-идите вы **** со своей наркоманией и онтабусней пивной!
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Анонимный пользователь
11 0
Спортзалов не хватае и музеев
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Анонимный пользователь
4 0
а ваши кальяны и кабаки-идите вы **** со своей наркоманией и онтабусней пивной!
Начнём с того, что не бизнесмены виноваты, что у нас народ жрёт пиво и курит кальяны. Закон экономики: спрос рождает предложение. Поэтому если бы люди действительно нуждались в спортзалах, музеях и тд. то бизнес бы и открывал эти заведения. У нас на районе было два спортзала хороших - в итоге оба прогорели из-за того, что к ним мало народу ходит. А вот в пивнушках как раз наоборот, там желающих куча...
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Уголек роем рекордами - где деньги, тля?
8 1
Новокузнецку не хватает активных и смелых граждан способных противостоять коррумпированной гидре едорасов и тлиевской мафии. Офшорный "бизнес" крадет будущее у наших детей! Детям останутся лунные котлованы и загрязненная почва и вода тяжелыми металлами и химической отравой. А детки чиновников и эффективных менеджеров съедут с наворованным в нерезиновск, италии, испании. Наворовавших, крысы убегут. Поэтому задача будущих поколений - вернуть награбленное, а крыс отправить штопать рукавицы.
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Сельский
8 0
Начнём с того, что не бизнесмены виноваты, что у нас народ жрёт пиво и курит кальяны. Закон экономики: спрос рождает предложение. Поэтому если бы люди действительно нуждались в спортзалах, музеях и тд. то бизнес бы и открывал эти заведения. У нас на районе было два спортзала хороших - в итоге оба прогорели из-за того, что к ним мало народу ходит. А вот в пивнушках как раз наоборот, там желающих куча...
Прогорели потому что народ не ходил.... Так ценник надо делать адекватный,а не заоблачный... Был как-то в Осинниках... Там есть спортзал... Абонемент на месяц,8 занятий - 400 ( четыреста,Карл!) рублей, Разовое посещение-100 р.. Админ говорила,что очень часто приезжают из Кузни... Вот так...
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Не важно
3 1
В любом другом районе кроме центра открой боулинг с бильярдной. Ну и само собой спортбар к ним в довесок.
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Зоя
15 0
Новокузнецку не хватает московских зарплат!!!
ответить
Татьяна
5 0
Нужны детские площадки и аквапарк!
ответить
Анонимный пользователь
2 0
Прогорели потому что народ не ходил.... Так ценник надо делать адекватный,а не заоблачный... Был как-то в Осинниках... Там есть спортзал... Абонемент на месяц,8 занятий - 400 ( четыреста,Карл!) рублей, Разовое посещение-100 р.. Админ говорила,что очень часто приезжают из Кузни... Вот так...
Так как его сделать адекватным, если аренда запредельная, а для спортзала площадь нужна не малая. Конечно, можно и в подвале открыть спортзал как в 90-е с площадью 3 на 3, но всё же хочется уже, чтобы всё было цивилизованно
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И.В.Сталин
3 0
Не хватает кадров, которые решают всё!
ответить
хожу-брожу
0 0
Ну наверно во всех кроме может быть центрального не хватает дворников.
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дп
8 0
Туалетов общественных не хватает
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авпвапв
3 1

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Сельский
0 0

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За что купил,за то и продаю . Говорит,что приезжают на машине,3-4 человека.. Так все равно дешевле выходит,чем в наших. Да и Осинники не так уж далеко.. Ездит же народ и в Ширик,и на Югус... И ниче,не плачут,что вымотались...
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Читатель
0 0
Так как его сделать адекватным, если аренда запредельная, а для спортзала площадь нужна не малая. Конечно, можно и в подвале открыть спортзал как в 90-е с площадью 3 на 3, но всё же хочется уже, чтобы всё было цивилизованно
Бизнес " на аренде"- это утопия..
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Читатель
0 0

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Ну да.. Проще завернуть за угол,в пивнушку...)))
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Ога
0 1
Не хватает пива неразбавленного водой или старым прокисшим пивом. И слишком много бизнеса в офшоре и из Москвы. Деньги уплывают короче.
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