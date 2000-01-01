Актёр родом из Кемеровской области стал героем сериала «Вы все меня бесите». Уроженец Белова Евгений Сытый исполнил в нём роль главного редактора городского журнала Антона Тименко.

Премьера телесериала состоялась 9 января 2017 года на телеканале СТС. Новые серии выходят в эфир с понедельника по четверг в 20:00. Заключительная серия выйдет в эфир 2 февраля 2017 года.

По сюжету сериала, главная героиня Соня Багрецова является ресторанным обозревателем в известном городском журнале Екатеринбурга. Она — мизантроп, и ей не знакома ни крепкая дружба, ни настоящая любовь. Однажды побывав на открытии ресторана и угостившись алкогольным напитком, личная жизнь Сони меняется кардинальным образом: у журналистки появляется любовник и двое друзей.