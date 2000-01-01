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Уроженец Кузбасса снялся в популярном сериале на СТС

Сегодня 11:23
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Актёр родом из Кемеровской области стал героем сериала «Вы все меня бесите». Уроженец Белова Евгений Сытый исполнил в нём роль главного редактора городского журнала Антона Тименко.

Премьера телесериала состоялась 9 января 2017 года на телеканале СТС. Новые серии выходят в эфир с понедельника по четверг в 20:00. Заключительная серия выйдет в эфир 2 февраля 2017 года.

По сюжету сериала, главная героиня Соня Багрецова является ресторанным обозревателем в известном городском журнале Екатеринбурга. Она — мизантроп, и ей не знакома ни крепкая дружба, ни настоящая любовь. Однажды побывав на открытии ресторана и угостившись алкогольным напитком, личная жизнь Сони меняется кардинальным образом: у журналистки появляется любовник и двое друзей.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: kinodir.ru
культура актер сериал Евгенйи Сытый вы все меня бесите

Комментарии (4)

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Н
0 0
на СТСе сериалы для дебилов и ваты ))
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Сталин
1 0
на СТСе сериалы для дебилов и ваты ))
Молодежка классный сериал
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Гыыы
0 0
Раз она баба, значит мизантропиха!
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Сурков
0 0
Молодежка классный сериал
для ваты и дебилов в самый раз ;-)
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