В Шерегеше появился новый вид экстремального спорта. Для гостей открыли картинг-центр «Ольга&Медведь».

Желающие пока могут покататься на круге около 300 метров. А в течение недели им приготовят большой круг — около километра длиной, пишет gesh.info.

Опробовать гоночные машины можно на Центральной парковке, напротив горнолыжного комплекса «Sky Way» с 9.00 до 18.00. За 10 минут развлечения гости отдадут 300 руб., 20 минут — 500 руб., 30 минут — 800 руб.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о полёте новосибирского Деда Мороза над Шерегешем. Мы также сообщали о жалобах новокузнечан на беспорядок на курорте.