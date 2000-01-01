Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter назвали самые привлекательные вакансии для начинающих специалистов в Кузбассе. Специалисты также выяснили, на какую зарплату в среднем рассчитывают молодые соискатели.

Эксперты проанализировали данные резюме, размещённых на сайте, и пришли к следующим выводам. Почти половина (45%) готовы трудиться в продажах, 23% - консультировании, 21% - в качестве административного персонала, 14% - в информационных технологиях, столько же видят себя служащими банка. Работодатели готовы видеть сотрудников без опыта работы в сферах продаж, консультирования, финансов и банков, маркетинга, а также в качестве административного персонала.

Среднее вознаграждение, которое студенты называют в резюме, составляет 18 тысяч рублей. Больше половины будущих специалистов (53)% согласятся работать за 10−20 тысяч рублей, 23% соискателей хотят зарабатывать 20−25 тысяч рублей. Нашлись и те, кто готов работать за 5 тысяч рублей в месяц (2%).

Аналитики сайта констатируют: ситуация для начинающих специалистов сегодня на рынке не самая простая: конкурс на одно предложение составляет 17 резюме на место. Во многом эта ситуация вызвана тем, что при большом выборе кандидатов работодатели явно отдают предпочтение более опытным специалистам.