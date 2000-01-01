В понедельник, 23 января, в квартирах кемеровчан не будет холодной и горячей воды. Водоснабжение временно отключат из-за ремонтных работ. Об этом сообщает «Кемеровская служба спасения».
Подача горячей будет прекращена у следующих потребителей:
- до 13.00 — ул. Камышинская, 2А
- до 14.00 — ул. Инициативная, 8
- 00 — пр. Молодежный, 7Б, 9, 9А, 9Б, 9\1, 11, 11А, 13, 15, 15А, 15Б, 15 В, 17.
Холодное водоснабжение будет приостановлено:
до 17.00 — частный сектор в границах: ул. 10-я Линия — ул. 4-я Цветочная — ул. Державина — ул. Журавлёвская.