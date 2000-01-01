В Киселевске Лада Приора протаранила протаранила Деу Нексия. ДТП произошло на улице Привольная.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Лада 217 030 Приора не выбрала безопасную скорость движения с учетом дорожных условий, выехав на полосу встречного движения совершила столкновение с автомобилем Деу Нексия, который двигался во встречном направление», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области.

В результате ДТП пострадали 3 пассажира иномарки. Также травмы получила девочка, находившаяся в салоне Приоры, которая находилась в детском автокресле, установленном на переднем пассажирском сидении справа.