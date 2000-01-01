Сильная половина человечества — это не обязательно мужчины, доказывает иркутская спортсменка Оксана Кошелева. В 20-градусный мороз женщина сдвинула с места два трамвайных вагона весом в 42 тонны.

Впрочем, работать с тяжестями Оксана по прозвищу Скала привыкла. Она — мастер спорта по пауэрлифтингу и неоднократная победительница российских соревнований по силовому многоборью.

Останавливаться на 42 тоннах спортсменка не намерена, пишет «РИА Новости». В будущем она хочет проделать то же самое с лайнером и самолётом. К слову, в 2016 году сибирячка сдвинула с места 8-тонный Ми-8.