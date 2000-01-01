Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ЭПИДЕМИЯГРИППА
Новосибирцев попросили помочь жертвам трагедии в конном клубе — открыт счёт

Сибирячка сдвинула с места 42-тонный трамвай

Сегодня 13:38
872

Сильная половина человечества — это не обязательно мужчины, доказывает иркутская спортсменка Оксана Кошелева. В 20-градусный мороз женщина сдвинула с места два трамвайных вагона весом в 42 тонны.

Впрочем, работать с тяжестями Оксана по прозвищу Скала привыкла. Она — мастер спорта по пауэрлифтингу и неоднократная победительница российских соревнований по силовому многоборью.

Останавливаться на 42 тоннах спортсменка не намерена, пишет «РИА Новости». В будущем она хочет проделать то же самое с лайнером и самолётом. К слову, в 2016 году сибирячка сдвинула с места 8-тонный Ми-8.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Оксана Кошелева/vk.com
спорт пауэрлифтинг трамвай

Комментарии (9)

Добавить комментарий
123
7 6
не обкакалась, штанишки не измазала?
ответить
Читатель
4 0
Все хорошо, но с возрастом такие нагрузки напомнят о себе...
ответить
А зачем это делать?
6 0
Некоторое время славы,а потом на лекарствах сидеть. Можно и молодой в мир иной уйти,сердечко например...сколько уже таких людей ушли от нас.
ответить
Гыыы
4 0
Да пускай его элетромотор двигает.
ответить
проктолог
3 0
Жду на приём с геморроем.
ответить
новокузнечанка
0 0
есть женщины в русских селениях............................................................
ответить
lex
0 1
есть женщины в русских селениях............................................................
Женщина? Сомневаюсь...
ответить
Милая леди
2 0
Мдаа... Девушка должна быть женственной... Для чего нам тогда мужчины,если все можно делать самим? И трамваи толкать))))
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ