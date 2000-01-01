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Из кузбасской больницы пропала девочка-подросток

Сегодня 14:02
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Четырнадцатилетняя девочка самовольно ушла из медицинского учреждения. Инцидент произошёл в Прокопьевске в ночь на 21 января. В городе объявлены поиски подростка, сообщает Прокопьевск.ру со ссылкой на пресс-службу местного УВД.

Полина Михайлова находилась в инфекционном отделении Горбольницы № 1. До настоящего времени о её местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: на вид 14 лет, среднего телосложения, рост 160 см, волос светлый, ниже плеч, лицо европейского типа.

Была одета: кофта вязаная тёмного цвета, джинсы синие, сапоги (угги) коричневого цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Полины Михайловой, просят сообщить по телефону в Прокопьевске: (8−3846) 62−25−83.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: prokopievsk.ru
больница поиски пропала девочка Полина Михайлова

Комментарии (8)

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Имя
13 2
Откуда у девочки вещи? В больницах обычно все уличные вещи либо в камеру хранения сдают либо родителям.
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Сара
1 5
Откуда у девочки вещи? В больницах обычно все уличные вещи либо в камеру хранения сдают либо родителям.
А где тут речь о верхней одежде, кроме обуви? У нас в 7 больнице обувь с собой брали всегда.
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Человек
7 1
После 17 часов, когда уходят врачи и дневной мед персонал, никто за детьми в больницах не смотрит. Наблюдала это не в одной больнице (в Новокузнецке и Кемерово), так как дочь болеет. Появляются мальчики - санитары, практиканты в белых халатах, посетители. Медсестёр на посту не найти. Спасает то, что с некоторыми детьми лежат мамы, бабушки. И не дают полному "разгулу". И ведь персонал всё знает. Но им всё равно. Печально. В Кемерово, хоть как-то получше. В Новокузнецке - и белый день не помеха.
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Дмитрий
2 2
Бедная девочка, до чего ж эти поганые врачи и мед.сестры могут довести, я не удивлен если честно что люди сбегают с больниц, по всем отзывам там как тюрьме, никаких условий для жизни, плюс еще и издеваются, жаль она может быть не знала, что можно отказаться от лечения и добровольно с верхней одеждой уйти домой. Эти недоврачи ведь залечат!
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ню-ню
3 4
Бедная девочка, до чего ж эти поганые врачи и мед.сестры могут довести, я не удивлен если честно что люди сбегают с больниц, по всем отзывам там как тюрьме, никаких условий для жизни, плюс еще и издеваются, жаль она может быть не знала, что можно отказаться от лечения и добровольно с верхней одеждой уйти домой. Эти недоврачи ведь залечат!
чё несёшь-то?
подробностей не знаешь, а такие выводы делаешь.
всех подряд поносите, а как что-то случается, так к врачам бежите со всех ног.
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Дмитрий
4 3
чё несёшь-то?
подробностей не знаешь, а такие выводы делаешь.
всех подряд поносите, а как что-то случается, так к врачам бежите со всех ног.
Говорю что знаю. Вам платят за вашу недоработу, а ничего другого вы делать не умеете, так что не надо изображать из себя мать Терезу, вам платят деньги , а вы их берете.
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Mugler
2 2
Взрослому то человеку страшно в наших инфекционных больницах, а тут ребенок. Ему этих хабалок никакого такта и человеческого отношения, они сами выбрали себе такую работу, но девочка то в чем виновата, что должна страдать от их халатности непонятно
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алекс
0 2
чё несёшь-то?
подробностей не знаешь, а такие выводы делаешь.
всех подряд поносите, а как что-то случается, так к врачам бежите со всех ног.
Правильно он говорит, за каждым из вас похоронный кортеж стоит и вы сволочи с этого имеете....морги мля переполнены покойниками которым вы презрев клятву Гиппократа не оказали должную помощь и ты не вякай тут тварь я знаю что говорю!!!
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