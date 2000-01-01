Четырнадцатилетняя девочка самовольно ушла из медицинского учреждения. Инцидент произошёл в Прокопьевске в ночь на 21 января. В городе объявлены поиски подростка, сообщает Прокопьевск.ру со ссылкой на пресс-службу местного УВД.

Полина Михайлова находилась в инфекционном отделении Горбольницы № 1. До настоящего времени о её местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: на вид 14 лет, среднего телосложения, рост 160 см, волос светлый, ниже плеч, лицо европейского типа.

Была одета: кофта вязаная тёмного цвета, джинсы синие, сапоги (угги) коричневого цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Полины Михайловой, просят сообщить по телефону в Прокопьевске: (8−3846) 62−25−83.