Россиянам могут запретить совершать крупные покупки за наличный расчёт. Минфин предлагает вернуться к идее ограничения расчётов наличными. По мнению главы министерства, это нововведение позволит сделать экономику России более прозрачной. Ряд депутатов уже поддержали эту инициативу, сообщают «Известия».

По мнению министра финансов Антона Силуанова, введение ограничения расчётов наличными поможет бороться с теневой экономикой и собрать больше налогов. Он считает, что в России к сокращению оборота наличных надо идти поэтапно, начиная с расчётов за крупные покупки и не создавая неудобств для граждан и предприятий.

Народные избранники, поддержавшие эту идею, предложили ограничить расчёты наличными суммой не более 2 миллионов рублей после 2018 года.

Идею также поддержал глава Минтруда Максим Топилин, уточняет «Московский Комсомолец».

Впервые в Минфине и ЦБ об ограничении обращения наличных денег заговорили еще в 2012 году. Тогда же был разработан и внесен в Госдуму соответствующий законопроект. В документе было прописано, что с 2014 года в России вводится запрет на оплату покупок свыше 600 тыс. рублей наличными, с 2015-го эту планку планировалось опустить до 300 тыс. Окончательное решение этого вопроса было перенесено на 2016 год.