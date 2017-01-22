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Россиянам хотят ограничить покупки за наличный расчёт

Сегодня 14:47
1588

Россиянам могут запретить совершать крупные покупки за наличный расчёт. Минфин предлагает вернуться к идее ограничения расчётов наличными. По мнению главы министерства, это нововведение позволит сделать экономику России более прозрачной. Ряд депутатов уже поддержали эту инициативу, сообщают «Известия».

По мнению министра финансов Антона Силуанова, введение ограничения расчётов наличными поможет бороться с теневой экономикой и собрать больше налогов. Он считает, что в России к сокращению оборота наличных надо идти поэтапно, начиная с расчётов за крупные покупки и не создавая неудобств для граждан и предприятий.

Народные избранники, поддержавшие эту идею, предложили ограничить расчёты наличными суммой не более 2 миллионов рублей после 2018 года.

Идею также поддержал глава Минтруда Максим Топилин, уточняет «Московский Комсомолец».

Впервые в Минфине и ЦБ об ограничении обращения наличных денег заговорили еще в 2012 году. Тогда же был разработан и внесен в Госдуму соответствующий законопроект. В документе было прописано, что с 2014 года в России вводится запрет на оплату покупок свыше 600 тыс. рублей наличными, с 2015-го эту планку планировалось опустить до 300 тыс. Окончательное решение этого вопроса было перенесено на 2016 год.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: img03.rl0.ru
ограничение покупки наличный расчёт

Комментарии (25)

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Урааа!
23 0
Здравствуйте 90-е годы ХХ-ого века!
ответить
школота
21 0
Тогда уже запретите Россиянам зарплату выдавать.
ответить
Сталин
49 0
проценты с покупки банки драть хотят....позорные едросы
ответить
местный-2
33 0
"это нововведение позволит сделать экономику России более прозрачной".
_____________
Если посмотреть правде в глаза,то все перемещения крупных наличных средств имеют место среди нашей элиты(пример с Улюкаевым).Проверять себя они естественно не будут,так уж у нас выстроена судебная система,что все друг с другом завязаны.
Но 90% населения можно этим законом перетряхнуть.
Важно затащить этот закон на обсуждение и принять его.Сумма пока не важна.
Но вот потом ее можно будет постепенно снижать.
К чему это приведет???
Приведет к тому,что скажем ,складывали пенсионеры деньги на похороны,но после принятия,они не смогут в случае форс-мажера (к сожалению смерти) ими воспользоваться.
То есть хранить деньги под матрасом запретят,а все расчеты переведут в безнал.
Таким образом накачают ликвидностью банки,которые и дальше будут паразитировать на людях.ИМХО.
А ведь многие в ожидании мизерной пенсии деньги откладывают на черный день.
ответить
алекс
3 20
"это нововведение позволит сделать экономику России более прозрачной".
_____________
Если посмотреть правде в глаза,то все перемещения крупных наличных средств имеют место среди нашей элиты(пример с Улюкаевым).Проверять себя они естественно не будут,так уж у нас выстроена судебная система,что все друг с другом завязаны.
Но 90% населения можно этим законом перетряхнуть.
Важно затащить этот закон на обсуждение и принять его.Сумма пока не важна.
Но вот потом ее можно будет постепенно снижать.
К чему это приведет???
Приведет к тому,что скажем ,складывали пенсионеры деньги на похороны,но после принятия,они не смогут в случае форс-мажера (к сожалению смерти) ими воспользоваться.
То есть хранить деньги под матрасом запретят,а все расчеты переведут в безнал.
Таким образом накачают ликвидностью банки,которые и дальше будут паразитировать на людях.ИМХО.
А ведь многие в ожидании мизерной пенсии деньги откладывают на черный день.
Ну воспользуются картой пенсионеры, какие проблемы? В крупных маркетах и сейчас во всю рассчитываются без налом, так что местный не паникуй и народ не будоражь.
ответить
местный-2
17 5
Ну воспользуются картой пенсионеры, какие проблемы? В крупных маркетах и сейчас во всю рассчитываются без налом, так что местный не паникуй и народ не будоражь.
Я свое мнение высказал.
Украдут со счета,заблокируют карту,введут отрицательные процентные ставки....да много еще чего могут сделать.
В случае предполагаемого дефолта или дефляции как два года назад,ограничат движение безнала...хотел купить квартиру,купишь сковородку.
Мне кажется,что ставят такую задачу перетрясти все белье и матрасы.
У нас в стране,если не ошибаюсь ,15% иностранных кредитных организаций.Так убрали бы их,тогда все деньги пошли бы через наши банки.
ответить
хожу-брожу
7 0
Все больше и больше беснуются чинуши, но ничего, скоро вам всем трамп придет.
ответить
алекс
0 19
Я свое мнение высказал.
Украдут со счета,заблокируют карту,введут отрицательные процентные ставки....да много еще чего могут сделать.
В случае предполагаемого дефолта или дефляции как два года назад,ограничат движение безнала...хотел купить квартиру,купишь сковородку.
Мне кажется,что ставят такую задачу перетрясти все белье и матрасы.
У нас в стране,если не ошибаюсь ,15% иностранных кредитных организаций.Так убрали бы их,тогда все деньги пошли бы через наши банки.
Да вы что бредите что ли?! Украсть хоть где могут....причём тут хотел купить квартиру, а купишь сковородку......у нас что денаминация???? Для нас важно чтобы инфляция не сожрала наши наличные и банки по первому требованию отдали их хоть через карту хоть как понимаете??? Ну местный ты даёшь в стране угля......
ответить
алекс
0 5
Да и термина такого как отрицательные банковские ставки по картам для населения никогда не слышал, просвети....
ответить
местный-2
12 0
Да вы что бредите что ли?! Украсть хоть где могут....причём тут хотел купить квартиру, а купишь сковородку......у нас что денаминация???? Для нас важно чтобы инфляция не сожрала наши наличные и банки по первому требованию отдали их хоть через карту хоть как понимаете??? Ну местный ты даёшь в стране угля......
Банки показывают сверхприбыль ....ладно,пусть будет прибыль,а экономика еле дышит.
Зачем банкам деньги,если они все равно не идут в реальный сектор?
Кто же будет у бабушек лук и огурцы ,ею выращенные,теперь покупать.Это ведь пока говорят об ограничениях,а потом полностью перейдут на безнал.
Ладно...все молчу.
ответить
алекс
0 9
Банки показывают сверхприбыль ....ладно,пусть будет прибыль,а экономика еле дышит.
Зачем банкам деньги,если они все равно не идут в реальный сектор?
Кто же будет у бабушек лук и огурцы ,ею выращенные,теперь покупать.Это ведь пока говорят об ограничениях,а потом полностью перейдут на безнал.
Ладно...все молчу.
Не думаю что до таких ограничений наличных дойдёт что у бабушек и дедушек не будут покупать их огородную продукцию-:)))
ответить
:-)))
11 0
Не думаю что до таких ограничений наличных дойдёт что у бабушек и дедушек не будут покупать их огородную продукцию-:)))
индюк тоже думал, да в суп попал.
ответить
алекс
0 7
индюк тоже думал, да в суп попал.
Дурачёк, индюк думал , а я нет, чувствуешь разницу лох? Читай текст внимательно лол.
ответить
местный-2
9 0
Не думаю что до таких ограничений наличных дойдёт что у бабушек и дедушек не будут покупать их огородную продукцию-:)))
Я так,размышляю....думаю,что переход полностью на безнал,может косвенно отразиться(не прямо по ним ударит) и на бабушках,и на тех,кто держит свой скот,имея какой-то доход от этого.
______________
Вот такое слегка шутливое мнение(не мое,но я согласен с ним).Непотребные слова я запикаю.
________________
В моих интересах распоряжаться своими деньгами свободно и самому. В интересах банка тоже распоряжался моими деньгами, или хотя бы устанавливать правила по которым я ими смогу распоряжаться.

Вопрос-1: в чьих интересах перевод всех расчётов в безнал? Однозначно в интересах банков, теперь все деньги на безальтернативной основе находятся у банков.

Вопрос-2: идёт ли перевод всех расчётов в безнал против моих интересов? Однозначно да, я не могу больше распоряжаться своими деньгами без согласия банка.

Вопрос-3: будут ли банки считаться с моими интересами, если у них есть возможность не делать этого? Ну если вы солнечный ********, то тогда ответ да, конечно эффективные социально ответственные банкиры-мутанты скоро прилетят из волшебной Правовой Страны™ и восстанут за интересы солнечных ********.

Осталось определить кто вы -- если вы банкир, то вам это выгодно. Если вы не банкир, но поддерживаете перевод всех платежей в безнал, значит вы сами добровольно выступаете против своих интересов, то есть самоубиваетесь об угол.
ответить
алекс
0 19
Я так,размышляю....думаю,что переход полностью на безнал,может косвенно отразиться(не прямо по ним ударит) и на бабушках,и на тех,кто держит свой скот,имея какой-то доход от этого.
______________
Вот такое слегка шутливое мнение(не мое,но я согласен с ним).Непотребные слова я запикаю.
________________
В моих интересах распоряжаться своими деньгами свободно и самому. В интересах банка тоже распоряжался моими деньгами, или хотя бы устанавливать правила по которым я ими смогу распоряжаться.

Вопрос-1: в чьих интересах перевод всех расчётов в безнал? Однозначно в интересах банков, теперь все деньги на безальтернативной основе находятся у банков.

Вопрос-2: идёт ли перевод всех расчётов в безнал против моих интересов? Однозначно да, я не могу больше распоряжаться своими деньгами без согласия банка.

Вопрос-3: будут ли банки считаться с моими интересами, если у них есть возможность не делать этого? Ну если вы солнечный ********, то тогда ответ да, конечно эффективные социально ответственные банкиры-мутанты скоро прилетят из волшебной Правовой Страны™ и восстанут за интересы солнечных ********.

Осталось определить кто вы -- если вы банкир, то вам это выгодно. Если вы не банкир, но поддерживаете перевод всех платежей в безнал, значит вы сами добровольно выступаете против своих интересов, то есть самоубиваетесь об угол.
Да мне вообще фиолетово если я по карте в любом месте и в любое время оплачу любые услуги при этом даже не коснусь угла, ну и без процентов за свершение банковских операций с картой разумеется.
ответить
Слов нет!
15 0
Да мне вообще фиолетово если я по карте в любом месте и в любое время оплачу любые услуги при этом даже не коснусь угла, ну и без процентов за свершение банковских операций с картой разумеется.
Моментально выскочит разница в цене между приобретением за наличные или по безналичному расчету.
И вообще, эти жалкие копейки я заработал, а не Медведев и его министры. Моё право в каком виде их держать и тратить. Они и так все зарплаты и пенсии только через разные банки крутят, а банки с этого жиреют.
ответить
алекс
0 12
Моментально выскочит разница в цене между приобретением за наличные или по безналичному расчету.
И вообще, эти жалкие копейки я заработал, а не Медведев и его министры. Моё право в каком виде их держать и тратить. Они и так все зарплаты и пенсии только через разные банки крутят, а банки с этого жиреют.
Вообще то по без налу дешевле если что...другое дело распоряжаться своими копейками....насчёт этого согласен.
ответить
хааааа
1 0
Да мне вообще фиолетово если я по карте в любом месте и в любое время оплачу любые услуги при этом даже не коснусь угла, ну и без процентов за свершение банковских операций с картой разумеется.
Фееричный фиолетовый придурок...
ответить
алекс
0 0
Фееричный фиолетовый придурок...
Хааааааааатичный придурок, что дальше-:)
ответить
алекс
0 1
Моментально выскочит разница в цене между приобретением за наличные или по безналичному расчету.
И вообще, эти жалкие копейки я заработал, а не Медведев и его министры. Моё право в каком виде их держать и тратить. Они и так все зарплаты и пенсии только через разные банки крутят, а банки с этого жиреют.
Если по карте дороже, почему тогда большинство покупателей в маркетах расплачивается именно по карте?
ответить
Дмитрий
0 0
Я из этого закона вижу две вещи. 1. Это засчет прозрачности накоплений могут регулировать кому нужна пенсия а кому нет, как дня два було обсуждения этого нововведения и 2. Это бенки если обанкротятся то ваще збс если у тебя сумма было больше страховой а именно 600 тр ... Ну и налоги конешн будут прозрачнее
ответить
А пока радуйся, придурок!
0 0
Если по карте дороже, почему тогда большинство покупателей в маркетах расплачивается именно по карте?
В больших магазинах и ТЦ все будет по одной цене, а в разных магазинчиках, овощных лавках и на рынках или у садоводов-огородников все будет по прежнему, за наличные. И цены у них ниже, и качество выше, т.к. все в малом количестве и свежее, и поторговаться можно. Или надо что-то купить по объявлению, хоть компьютер, хоть холодильник, хоть телевизор - за все спросят наличные.
И вообще, когда количество налички на руках у людей резко упадет, вот тогда, как в девяностые и почувствуешь разницу.
ответить
Акрихин
0 0
"это нововведение позволит сделать экономику России более прозрачной".
_____________
Если посмотреть правде в глаза,то все перемещения крупных наличных средств имеют место среди нашей элиты(пример с Улюкаевым).Проверять себя они естественно не будут,так уж у нас выстроена судебная система,что все друг с другом завязаны.
Но 90% населения можно этим законом перетряхнуть.
Важно затащить этот закон на обсуждение и принять его.Сумма пока не важна.
Но вот потом ее можно будет постепенно снижать.
К чему это приведет???
Приведет к тому,что скажем ,складывали пенсионеры деньги на похороны,но после принятия,они не смогут в случае форс-мажера (к сожалению смерти) ими воспользоваться.
То есть хранить деньги под матрасом запретят,а все расчеты переведут в безнал.
Таким образом накачают ликвидностью банки,которые и дальше будут паразитировать на людях.ИМХО.
А ведь многие в ожидании мизерной пенсии деньги откладывают на черный день.
Добавлю!
Так легче держать население в страхе!
В любой момент можно отключить от средств существования.
ответить
Никто
0 0
Наше стадо дружно ведут к кульминационному моменту. Будешь сопротивляться, заблокируют все.
ответить
Не верю!
0 0
Все наверное думают, что банки из альтруизма или спортивного интереса представляют свои мощности под выдачу зарплат, пенсий, взаиморасчетов. Откуда же у них по вашему сотни миллиардов прибыли? А вот это и есть их навар, который снят с ваших денег!
Тут еще собрались внедрять, никого не спрашивая, какую то новую национальную платежную систему "Мир", взамен имеющихся. Все карты поменяют, и никто не знает на сколько она надежна. Когда ваши деньги в банке, то в любой момент можно остановить платежи. Наверно народ забыл, как в 90-х штурмовали банки? А если банк вообще лопнет? То будут годами, днями и ночами выплакивать свои деньги.
Просто родное государство уже столько раз народ дурило и отказывалось выполнять свои обязательства...
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