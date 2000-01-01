В Кемеровской области бывший сотрудник полиции незаконно получал деньги от работника похоронного агентства. Теперь он сядет на скамью подсудимых. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Фигурантом уголовного дела стал 37-летний бывший помощник дежурного одного из отделов полиции. Он обвиняется в получении взятки.

По версии следствия, летом 2016 года к обвиняемому обратился знакомый, работающий в похоронном агентстве. Он попросил полицейского сообщать адреса, с которых поступают сообщения об обнаружении умерших людей. Взамен пообещал денежное вознаграждение.

Страж порядка согласился, а за каждый заключённый договор об оказании ритуальных услуг попросил 2 тысячи рублей.

«В общей сложности за июль 2016 года работник похоронного агентства перевёл на карточку полицейскому 12 тысяч рублей. Данная информация стала известна сотрудникам ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД России по Кемеровской области, которые пресекли незаконную деятельность полицейского», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что уголовное дело в отношении работника ритуальной службы находится на стадии предварительного расследования.

Экс-полицейскому предстоит ответить перед судом: уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу.