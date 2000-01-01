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Близкие погибших в ДТП с Мовшиным попросили помощи у высокопоставленного политика

Сегодня 18:24
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Близкие погибших в ДТП с Юрием Мовшиным попросили помощи у лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Депутат пообещал сделать всё, что в его силах, сообщил журналистам ВашГород.ру Денис Лосев, муж погибшей Натальи Лосевой.

Родственники просят перенести расследование уголовного дела из Кузбасса в Красноярский край. Обращение было направлено адвокатом потерпевшей стороны Евгением Черноусовым. Как уточнил журналистам ВашГород.ру Денис Лосев, так как письмо было отправлено недавно, то письменного ответа пока нет. Однако в устном разговоре Владимир Жириновский обещал помочь.

Также Денис Лосев рассказал, почему они намерены перевести следствие по делу в другой регион. Во-первых, расследование затянулось на 9 месяцев. Прокурор Кемеровской области и руководитель ГСУ ГУ МВД удовлетворили ходатайство защитников Мовшина о проведении комплексной комиссионной экспертизы в Москве. Как рассказал Денис Лосев, данная экспертиза была не нужна, потому что следствие к тому моменту установило, что Мовшин выехал на встречку для совершения обгона, однако не не успел перестроится перед сплошной линией, тем самым, нарушив ПДД. Результаты московской экпертизы заставили родственников удивится.

Резонансное ДТП с участием бывшего руководителя ГИБДД Кемеровской области произошло 23 апреля 2016 года. Оно унесло жизни четырёх человек. На автомобиле Тойота Лэнд Крузер 200 Юрий Мовшин при совершении обгона столкнулся с попутным автомобилем Тойота Корона Премио, в котором находилось пять человек — водитель-мужчина и четыре девушки. Все пассажирки погибли, водитель Премио остался жив. Юрий Мовшин не пострадал.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: скриншот
дтп ЛДПР ДТП с участием сотрудника ГИБДД ДТП с Мовшиным

Комментарии (8)

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Анонимный пользователь
14 0
Кто бы сомневался...
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Василий
27 0
Мовшин,да кто его посадит,он-же был главнюк в ГАИ,а вот причём здесь Москва со своей экспертизой,да это круто.Жаль,что это дерьмо не ответит.
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да-да
12 0
Мовшин,да кто его посадит,он-же был главнюк в ГАИ,а вот причём здесь Москва со своей экспертизой,да это круто.Жаль,что это дерьмо не ответит.
Жириновский, если захочет, может многое сделать.
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жестокая справедливость
4 12
Мовшин,да кто его посадит,он-же был главнюк в ГАИ,а вот причём здесь Москва со своей экспертизой,да это круто.Жаль,что это дерьмо не ответит.
Ответить должно и это дерьмо,и то,которое препятствовало обгону,и то,которое не имело права управлять автомобилем.
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местный-2
0 4
Читал тут как-то кемеровскую газету,тоже статья по этой теме.
И смех и грех.
Ставят, видать, специально персонажей/комментаторов,что бы устраивали срач в ветке.
Тут обсуждать особо нечего...вроде все уже высказались.
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алекс
1 9
Не унижайтесь и не просите, он всё равно ничего для вас не сделает.....максимум что он может сделать это поговорить на публику....а все ваши адвокаты уже давно купленные, просто вы об этом не знаете и не хотите думать......земля пухом вашим родственникам, пусть покоятся с миром.
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Горожанин
12 0
Ни разу в жизни, не встречал человека у которого было 2 разных ДТП, по его вине с погибшими. А тут ещё и ОФИЦЕР, да ещё ГИБДД ещё и оправдывают. Наверное это сон.
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1Татьяна
3 0
Не унижайтесь и не просите, он всё равно ничего для вас не сделает.....максимум что он может сделать это поговорить на публику....а все ваши адвокаты уже давно купленные, просто вы об этом не знаете и не хотите думать......земля пухом вашим родственникам, пусть покоятся с миром.
То есть, вы предлагаете родственникам успокоиться с расследованием и жить спокойно, отпустив ситуацию? Вы очень не правы!!!! Да конечно, мёртвых не вернуть и ситуацию не изменить. Но на таких как вы всё и рассчитано. Землю грысть зубами но добиться правосудия!!!!!!!! И пусть знают все паразиты, что, они не будут жить спокойно.
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