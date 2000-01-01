Близкие погибших в ДТП с Юрием Мовшиным попросили помощи у лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Депутат пообещал сделать всё, что в его силах, сообщил журналистам ВашГород.ру Денис Лосев, муж погибшей Натальи Лосевой.

Родственники просят перенести расследование уголовного дела из Кузбасса в Красноярский край. Обращение было направлено адвокатом потерпевшей стороны Евгением Черноусовым. Как уточнил журналистам ВашГород.ру Денис Лосев, так как письмо было отправлено недавно, то письменного ответа пока нет. Однако в устном разговоре Владимир Жириновский обещал помочь.

Также Денис Лосев рассказал, почему они намерены перевести следствие по делу в другой регион. Во-первых, расследование затянулось на 9 месяцев. Прокурор Кемеровской области и руководитель ГСУ ГУ МВД удовлетворили ходатайство защитников Мовшина о проведении комплексной комиссионной экспертизы в Москве. Как рассказал Денис Лосев, данная экспертиза была не нужна, потому что следствие к тому моменту установило, что Мовшин выехал на встречку для совершения обгона, однако не не успел перестроится перед сплошной линией, тем самым, нарушив ПДД. Результаты московской экпертизы заставили родственников удивится.

Резонансное ДТП с участием бывшего руководителя ГИБДД Кемеровской области произошло 23 апреля 2016 года. Оно унесло жизни четырёх человек. На автомобиле Тойота Лэнд Крузер 200 Юрий Мовшин при совершении обгона столкнулся с попутным автомобилем Тойота Корона Премио, в котором находилось пять человек — водитель-мужчина и четыре девушки. Все пассажирки погибли, водитель Премио остался жив. Юрий Мовшин не пострадал.