В январе и феврале традиционно наступает пик гриппа и ОРВИ. В 2017 году волна заболеваемости в Новокузнецке началась раньше, чем в прошлом, сообщили в городской администрации.

Сейчас в Новокузнецке из-за карантина на уроки не ходят все классы 60-й школы и шесть классов 17-й гимназии. Во втором учреждении из-за гриппа также хотят приостановить занятия ещё два класса начальной школы, рассказала начальник организационно-правового отдела Комитета образования и науки Новокузнецка Татьяна Дорошина. Также два детских сада просят закрыть на карантин по одной группе.

На вопрос о том, возможно ли закрытие в этом году на карантин всех школ города, Татьяна Дорошина ответила, что теоретически, возможно, однако говорить об этом пока рано.

Ранее ВашГород.ру сообщал об отмене всех массовых мероприятий из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ.