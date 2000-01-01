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#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ЭПИДЕМИЯГРИППА
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В некоторых школах Новокузнецка объявили карантин — администрация

Сегодня 15:53
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В январе и феврале традиционно наступает пик гриппа и ОРВИ. В 2017 году волна заболеваемости в Новокузнецке началась раньше, чем в прошлом, сообщили в городской администрации.

Сейчас в Новокузнецке из-за карантина на уроки не ходят все классы 60-й школы и шесть классов 17-й гимназии. Во втором учреждении из-за гриппа также хотят приостановить занятия ещё два класса начальной школы, рассказала начальник организационно-правового отдела Комитета образования и науки Новокузнецка Татьяна Дорошина. Также два детских сада просят закрыть на карантин по одной группе.

На вопрос о том, возможно ли закрытие в этом году на карантин всех школ города, Татьяна Дорошина ответила, что теоретически, возможно, однако говорить об этом пока рано.

Ранее ВашГород.ру сообщал об отмене всех массовых мероприятий из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: orelsport.ru
администрация Новокузнецка грипп эпидемия гриппа

Комментарии (2)

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Гоша
18 4
" Татьяна Дорошина ответила, что теоретически, возможно, однако говорить об этом пока рано."- надо дождаться пока заболеет как можно больше ребятишек, что бы в поликлиниках поднялась посещаемость, спрос на лекарства увеличился. Вот тогда можно рапортовать наверх об успехах здравоохранения...
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Читатель
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Надо приточно-вытяжную вентиляцию делать, если группы уплотняете
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