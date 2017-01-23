Кузбассовцев предупредили об ухудшении погодных условий. Синоптики прогнозируют усиление ветра, метели, похолодание.

Как сообщается на сайте Кемеровского гидрометцентра, в ночь на вторник, 24 января, ветер усилится до 18−23 метров в секунду. Ожидается снег от небольшого до сильного, метель, снежные заносы на дорогах, небольшое понижение температуры. Ночью столбик термометра опустится до отметки минус 5 минус 10 градусов Цельсия, местами до -16 градусов.

Во вторник днём в большинстве районов области сохранятся осадки, местами метели. Юго-западный ветер будет усиливаться до 15−20 метров в секунду. Температура воздуха составит -3,-8, местами до -13 градусов. В ночь на среду похолодает до -13,-18, при прояснениях до -23 градусов.

В среду, 25 января, метеорологи прогнозируют юго-западный ветер с порывами до 22 метров в секунду, местами небольшой снег, метели. Температура днём будет в пределах -5,-10 градусов, местами до -15. В ночь на четверг ожидается 8−13 градусов мороза, при прояснениях до -20.

В четверг, 26 января, сохранится порывистый юго-западный ветер, осадки, метели. Днём столбик термометра повысится до отметки -5,-10 градусов, местами до 15 градусов со знаком «минус». В ночь на пятницу температура опустится до -15,-20, местами до -25 градусов.

В пятницу, 27 января, днём ещё будет морозно: минус 12 минус 17 градусов, местами пройдёт небольшой снег. Постепенно ветер сменит направление на северо-восточное, будет усиливаться до 13 метров в секунду, температура ночью существенно не понизится, зафиксируется в пределах -15,-20 градусов.

В выходные дни ожидается изменение в погоде. Холод постепенно опустится на Казахстан, и на смену антициклону снова придёт высотный циклон с осадками и порывистым ветром.

В субботу, 28 января, температура воздуха будет в пределах -10,-15 градусов, а в ночь на воскресенье понизится до средних отметок в -20 градусов. Юго-западный ветер будет усиливаться до 15 метров в секунду и на большей части территории области будет наблюдаться небольшой, местами умеренный снег, метели.

В воскресенье, 29 января, сохранятся осадки, западный порывистый ветер, снег и метели. Температура воздуха ещё немного понизится.