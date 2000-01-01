Основные категории товаров стали медленнее дорожать. Такое мнение высказали жители России, принявшие участие в опросе ВЦИОМ.

По оценкам респондентов, приобретающих продукты самостоятельно, темп роста цен на основные категории товаров в 2016 году существенно снизился. При этом подорожание ряда категорий товаров и услуг в декабре ощутила заметная часть респондентов.

Среди основных продуктов наиболее ощутимым в декабре прошлого года стало подорожание мяса и мясопродуктов, овощей и фруктов, молочной продукции.

Компания «Медиалогия» проанализировала упоминаемость темы «повышение цен» в российских средствах массовой информации. В ТОП-10 рейтинга вошли продукты питания, бензин, недвижимость, автомобили, проезд в транспорте, медицинские препараты, алкогольные напитки, одежда и обувь, а также бытовая техника и электроника. Самыми обсуждаемыми продуктами в контексте «повышение цен» стали овощи, мясо и масло.

«Сдерживание инфляции в рамках текущего кризиса осуществлено исключительно эффективно. Если по итогам 2015 года этот показатель составлял 12,9%, то по итогам 2016-го — всего 5,4%. Данные ВЦИОМ показывают, что население прекрасно видит, что товары в своей массе перестают дорожать прежними темпами, и… не торопится расставаться с деньгами. Это тревожный сигнал для наших институтов управления народным хозяйством — добровольное сокращение спроса со стороны домохозяйств может быть опасным для экономики», — прокомментировал данные опроса эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проводился 24−25 декабря 2016 года в 130 населённых пунктах. В нём приняли участие 1 600 человек.