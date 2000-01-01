В редакцию сайта ВашГород.ру обратился пенсионер. Мужчина сообщил, что похоронщики сорвали погребение его родственника, закопав выкопанную могилу.

«Наше письмо не просто набор букв, это крик нашей души, с просьбой наказать виновных в данной ситуации. В середине января в нашей семье произошло горе. Умер дорогой нам человек. Погребение было решено делать на кладбище в селе Лучшево.

Организация похорон прошла без каких либо проблем. За день до погребения, мы приехали на кладбище и в оградке нашего покойного родственника начали копать могилу. Копали сами, так как были ограничены в бюджете.

Закончили копку могилы в 5 утра, похороны были назначены в 14−00. Каково было наше удивление, когда мы приехали на кладбище. Похоронная процессия остановилась за 300 метров до могилы, так как не было возможности проехать. Но подойдя к могиле, мы увидели, что она просто закопана! На том месте, где несколько часов назад мы закончили копать. Возвышался холмик.

Возмущению небыло предела! Это, какое — то кощунство. Было стыдно перед родственниками, да и перед памятью усопшего. Это просто бесчеловечно! Хорошо, что было достаточно молодых ребят, внуков и правнуков. Они слаженно и дружно принесли лопаты и выкопали могилу. Благо земля не слежалась, и копать было быстро и легко.

После захоронения, я решил что не оставлю это просто так", — сообщил журналистам ВашГород.ру читатель.