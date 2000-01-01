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В Кузбассе похоронщики сорвали погребение умершего из-за отказа платить им

Сегодня 07:00
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В редакцию сайта ВашГород.ру обратился пенсионер. Мужчина сообщил, что похоронщики сорвали погребение его родственника, закопав выкопанную могилу.

«Наше письмо не просто набор букв, это крик нашей души, с просьбой наказать виновных в данной ситуации. В середине января в нашей семье произошло горе. Умер дорогой нам человек. Погребение было решено делать на кладбище в селе Лучшево.

Организация похорон прошла без каких либо проблем. За день до погребения, мы приехали на кладбище и в оградке нашего покойного родственника начали копать могилу. Копали сами, так как были ограничены в бюджете.

Закончили копку могилы в 5 утра, похороны были назначены в 14−00. Каково было наше удивление, когда мы приехали на кладбище. Похоронная процессия остановилась за 300 метров до могилы, так как не было возможности проехать. Но подойдя к могиле, мы увидели, что она просто закопана! На том месте, где несколько часов назад мы закончили копать. Возвышался холмик.

Возмущению небыло предела! Это, какое — то кощунство. Было стыдно перед родственниками, да и перед памятью усопшего. Это просто бесчеловечно! Хорошо, что было достаточно молодых ребят, внуков и правнуков. Они слаженно и дружно принесли лопаты и выкопали могилу. Благо земля не слежалась, и копать было быстро и легко.

После захоронения, я решил что не оставлю это просто так", — сообщил журналистам ВашГород.ру читатель.

По словам мужчины, он решил найти, ответственных за срыв похорон. Однако сделать ему это не удалось. Тогда он обратился к главе сельского поселения Светлане Начаркиной.

«На мой вопрос, почему и кто закопал могилу, она спокойно ответила — закопала шефная организация «Скорбь». Именно они занимаются этим кладбищем. Оказывается, я должен был заплатить им деньги, чтобы они сами копали могилу. Суммы мне были озвучены от 12 000 рублей и выше. В зависимости от сложности.

Естественно, у меня не было в наличии такой суммы. Светлана Николаевна уточнила, что все платят и я должен был! Но как же их поступок?! Неужели им сойдет это с рук?!", — добавил мужчина.

Мужчина просит чиновников и соответствующие органы разобраться с этой проблемой.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: 116almet.ru
похороны погребение письмо от читателя

Комментарии (8)

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Серый
33 1
Ситуевина действительно не хорошая получилась. И с этими гадами-похоронщиками надо что-то делать! Это уж совсем кощунство! И опять мафиозно-колхозная структура. Во главе с руководителем этого поселения. Соберите подтверждения документально, что и как все происходило, с абсолютной точностью, и желательно со свидетелями. И в прокуратуру.
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За справедливость
2 56
А при чем тут "похоронщики"? В данном случае профессия/род занятий ни при чем. Извините, Вы будете работать за бесплатно? Значит как орать и грязью поливать работодателей, которые зарплату не платят - Вы тут первые! А как самим деньги НЕ заплатить- извините, мы типа больные / немощные/ родственник умер / ребенок маленький. Какие то двойные стандарты получаются. Деньги не заплатил? Нет оказанных услуг. Похоронные услуги - это такие УСЛУГИ, как и все остальные. Надо было самим могилу копать. Тем более пишете, что справились.
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Читатель
16 0
А при чем тут "похоронщики"? В данном случае профессия/род занятий ни при чем. Извините, Вы будете работать за бесплатно? Значит как орать и грязью поливать работодателей, которые зарплату не платят - Вы тут первые! А как самим деньги НЕ заплатить- извините, мы типа больные / немощные/ родственник умер / ребенок маленький. Какие то двойные стандарты получаются. Деньги не заплатил? Нет оказанных услуг. Похоронные услуги - это такие УСЛУГИ, как и все остальные. Надо было самим могилу копать. Тем более пишете, что справились.
В том и вся соль, что всю ночь, копали сами своими силами, а похоронщики оскорбившись что им не заплатили закомали.
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а-ха
9 0
А при чем тут "похоронщики"? В данном случае профессия/род занятий ни при чем. Извините, Вы будете работать за бесплатно? Значит как орать и грязью поливать работодателей, которые зарплату не платят - Вы тут первые! А как самим деньги НЕ заплатить- извините, мы типа больные / немощные/ родственник умер / ребенок маленький. Какие то двойные стандарты получаются. Деньги не заплатил? Нет оказанных услуг. Похоронные услуги - это такие УСЛУГИ, как и все остальные. Надо было самим могилу копать. Тем более пишете, что справились.
Справедливость ещё не проснулОсь???

"Копали сами, так как были ограничены в бюджете.
Закончили копку могилы в 5 утра, похороны были назначены в 14−00"
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Читатель
8 0
А при чем тут "похоронщики"? В данном случае профессия/род занятий ни при чем. Извините, Вы будете работать за бесплатно? Значит как орать и грязью поливать работодателей, которые зарплату не платят - Вы тут первые! А как самим деньги НЕ заплатить- извините, мы типа больные / немощные/ родственник умер / ребенок маленький. Какие то двойные стандарты получаются. Деньги не заплатил? Нет оказанных услуг. Похоронные услуги - это такие УСЛУГИ, как и все остальные. Надо было самим могилу копать. Тем более пишете, что справились.
Читайте внимательно,в первый раз они тоже сами копали
ответить
Д
10 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

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!!!!
3 0
А при чем тут "похоронщики"? В данном случае профессия/род занятий ни при чем. Извините, Вы будете работать за бесплатно? Значит как орать и грязью поливать работодателей, которые зарплату не платят - Вы тут первые! А как самим деньги НЕ заплатить- извините, мы типа больные / немощные/ родственник умер / ребенок маленький. Какие то двойные стандарты получаются. Деньги не заплатил? Нет оказанных услуг. Похоронные услуги - это такие УСЛУГИ, как и все остальные. Надо было самим могилу копать. Тем более пишете, что справились.
ТАК ОНИ ЕЕ САМИ И КОПАЛИ ДО 5 УТРА , А ПОТОМ КТО ТО ЕЕ ЗАКАПАЛ
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Читатель
3 0
А при чем тут "похоронщики"? В данном случае профессия/род занятий ни при чем. Извините, Вы будете работать за бесплатно? Значит как орать и грязью поливать работодателей, которые зарплату не платят - Вы тут первые! А как самим деньги НЕ заплатить- извините, мы типа больные / немощные/ родственник умер / ребенок маленький. Какие то двойные стандарты получаются. Деньги не заплатил? Нет оказанных услуг. Похоронные услуги - это такие УСЛУГИ, как и все остальные. Надо было самим могилу копать. Тем более пишете, что справились.
А вы случайно не их них будете? На лицо вопиющий факт, люди ограничены в бюджете сами по максимуму старались все сделать, чтоб уложиться в бюджет, а ритуалка просто испоганила погребение, только потому, что копали не они. А у них что земля на кладбище в частной собственности, чтоб вытворять подобное вымогая деньги? Пора уже сократить этих халявщиков, раньше люди обходились муниципальной похоронкой и ничего, все было нормально, а сейчас их развелось столько и их поведение оставляет желать лучшего, мало того , что цены задирают, так еще и некоторые пункты по 2-3 раза в прайс включают, только под разными именами (действие одно, а имена разные) и как результат человек платит за 1 и ту же услугу 2-3 раза
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