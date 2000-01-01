В администрации Новокузнецка рассказали, как в школах и детсадах осуществляют профилактику гриппа и ОРВИ. Как уже сообщал ВашГород.ру, в этом году волна заболеваемости началась раньше.

«Комитетом издан приказ о том, что все образовательные организации обязаны вводить профилактические мероприятия, это делается. Особенно это касается детских дошкольных образовательных учреждений. Там присутствует утренний фильтр с измерением температуры ребёнка, профилактические мероприятия в виде наших традиционных продуктов — чеснок, лук на столиках у детей, это проветривание, кварцевание, обработка помещений и игрушек", — сообщила начальник организационно-правового отдела Комитета образования и науки Новокузнецка Татьяна Дорошина.

В школах с профилактикой гриппа и простуды «попроще», отметила Татьяна Дорошина. Кварцевание и обработку помещений для учеников не делают, но, по её словам, проветривание и наблюдение за детьми ведётся ежедневно.

Отметим, школы и детские садики могут закрываться на карантин на срок до 10 дней.

Ранее ВашГород.ру рассказывал об отмене массовых мероприятий в Новокузнецке из-за гриппа и ОРВИ.