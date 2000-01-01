Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ЭПИДЕМИЯГРИППА
Новосибирск накроет очередной волной снегопадов, метелей и пробок

Кузбасское предприятие оштрафовали за поддельную сгущёнку

Сегодня 07:30
729

В составе сгущёнки тяжинского производителя нашли нарушения. Суд оштрафовал компанию на десятки тысяч рублей. Об этом сообщает «Сибдепо» со ссылкой на Арбитражный суд Кемеровской области.

В июле прошлого года ООО «Кузбассконсервмолоко» поставило на потребительский рынок сгущёнку. При её исследовании эксперты обнаружили несоответствия соотношений массовых долей метиловых эфиров жирных кислот в молочном жире.

Представители областного управления Роспотребнадзора обратились в суд с заявлением о привлечении компании к административной ответственности.

Суд назначил предприятию штраф в размере 160 тысяч рублей. Решение суда может быть обжаловано в течение 10 дней.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: zalik.org.ua
штраф сгущенка Кузбассконсервмолоко

Комментарии (3)

Добавить комментарий
Серый
20 0
Я считаю, за такую поддельную продукцию, коей нас пизнесмены завалили, надо рассчитываться поддельными деньгами! Это будет справедливо.
ответить
епт
6 1
в поддельном царстве все поддельное.
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ