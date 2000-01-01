В составе сгущёнки тяжинского производителя нашли нарушения. Суд оштрафовал компанию на десятки тысяч рублей. Об этом сообщает «Сибдепо» со ссылкой на Арбитражный суд Кемеровской области.

В июле прошлого года ООО «Кузбассконсервмолоко» поставило на потребительский рынок сгущёнку. При её исследовании эксперты обнаружили несоответствия соотношений массовых долей метиловых эфиров жирных кислот в молочном жире.

Представители областного управления Роспотребнадзора обратились в суд с заявлением о привлечении компании к административной ответственности.

Суд назначил предприятию штраф в размере 160 тысяч рублей. Решение суда может быть обжаловано в течение 10 дней.