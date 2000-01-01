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Россиян удивил роскошный дом Стаса Михайлова

23 января 22:00
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В воскресенье на ТВ вышла передача «Пока все дома» с участием семьи Стаса Михайлова. Роскошный особняк российского певца немало удивил зрителей и вызвал некоторые вопросы.

Обычно в передаче ведущий пьёт чай со звёздами на их кухне и проводит интервью. Однако выпуск со Стасом Михайловым сняли в огромном зале за, предположительно, мраморным столом. Роскошь и помпезность особняка несколько удивили зрителей.

Многие раскритиковали вкус певца.

Другим, правда, понравилось.

А ещё многих почему-то позабавили белые тапочки ведущего Тимура Кизякова, которые ему дали хозяева дома.

Зрители заметили некоторые противоречия. Так, жена певца рассказывает, что их дочка патриотка и фанатка Путина, хотя, пишет «Medialeaks», она гражданка Великобритании и проживает в Лондоне.

Отметим, программа «Пока все дома» была в гостях у Стаса Михайлова 5 лет назад. Но тогда такой роскоши у певца не было.

Ранее ВашГород.ру сообщал о том, где российские звёзды отдыхали на каникулах.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Medialeaks
шоу-бизнес звезды Стас Михайлов Пока все дома

Комментарии (5)

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да-да
0 0
Что удивляться, когда его дед с 23 года возле Сталина сидел, потом с Хрущевым и закончил с Брежневым! А другой дед известнейший авиаконструктор.
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Угрюмый валун
0 2
Сам заработал-сам тратит. А злобные местные тролли тоже сами решают где шаурмешку прикупить.
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М.
1 0
Что удивляться, когда его дед с 23 года возле Сталина сидел, потом с Хрущевым и закончил с Брежневым! А другой дед известнейший авиаконструктор.
Странно. В его биографии написано, что он сын лётчика и медсестры из Краснодарского края. Вы видимо Стаса Михайлова со Стасом Наминым (Микояном) спутали. У последнего, действительно, деды - приближённый Сталина и авиаконструктор.
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