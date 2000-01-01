В воскресенье на ТВ вышла передача «Пока все дома» с участием семьи Стаса Михайлова. Роскошный особняк российского певца немало удивил зрителей и вызвал некоторые вопросы.

Обычно в передаче ведущий пьёт чай со звёздами на их кухне и проводит интервью. Однако выпуск со Стасом Михайловым сняли в огромном зале за, предположительно, мраморным столом. Роскошь и помпезность особняка несколько удивили зрителей.

Многие раскритиковали вкус певца.

Другим, правда, понравилось.

А ещё многих почему-то позабавили белые тапочки ведущего Тимура Кизякова, которые ему дали хозяева дома.

Зрители заметили некоторые противоречия. Так, жена певца рассказывает, что их дочка патриотка и фанатка Путина, хотя, пишет «Medialeaks», она гражданка Великобритании и проживает в Лондоне.

Отметим, программа «Пока все дома» была в гостях у Стаса Михайлова 5 лет назад. Но тогда такой роскоши у певца не было.

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