В Новокузнецке запускают новый экологический проект «Экомобиль». Он стартует 25 января, сообщается в группе проекта во «ВКонтакте».

«Экомобиль» — это мобильный пункт приёма вторичного сырья.

Основные цели проекта — развитие системы раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов в Новокузнецке и формирование экологической культуры жителей в сфере обращения с отходами.

«Экомобиль» будет выезжать на сбор мусора раз в месяц. Собранные макулатуру и пластик отправят на переработку для производства вторичной продукции.

Свой первый маршрут «Экомобиль» совершит по 15 адресам. График движения был составлен по заявкам от жителей и управляющих компаний.

Маршрут «Экомобиля» 25 января можно посмотреть здесь.