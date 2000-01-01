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По Новокузнецку поедет «Экомобиль»

Сегодня 08:52
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В Новокузнецке запускают новый экологический проект «Экомобиль». Он стартует 25 января, сообщается в группе проекта во «ВКонтакте».

«Экомобиль» — это мобильный пункт приёма вторичного сырья.

Основные цели проекта — развитие системы раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов в Новокузнецке и формирование экологической культуры жителей в сфере обращения с отходами.

«Экомобиль» будет выезжать на сбор мусора раз в месяц. Собранные макулатуру и пластик отправят на переработку для производства вторичной продукции.

Свой первый маршрут «Экомобиль» совершит по 15 адресам. График движения был составлен по заявкам от жителей и управляющих компаний.

Маршрут «Экомобиля» 25 января можно посмотреть здесь.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: vk.com
проект сбор мусора экомобиль

Комментарии (4)

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Эко-Кузнецк
4 0
Вопрос , к размышлению, авторам проекта, - "Какой % населения находится дома в 1-ой половине дня, в рабочие дни, когда едет "Экомобиль" ?"
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КоляYeti 11617
2 0
Чё за дурдом? Для города сложно, к уже установленным контейнерам присоседить ишо один для пластика? До того как приедет тот "мобиль", пластиковые бутылки и бумага где будя накапливаться - дома в мешках? Кто из жителей будя у себя копить?
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123
0 0
В нормальных странах давно ставят у домов по три мусорных бака: для пластика, для стекла и для бытовых отходов. И не нужно никаких экомобилей. Конечно, людей по-началу трудно будет приучать сортировать мусор, но, со временем бы научились.
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Вася
0 0
пока не будут люди дома сортировать сами свой мусор - вы хоть в ряд уставьтесь этими контейнерами и хоть тышшу машин запустите, мусор будет весь в одном пакете. А сортировать будут когда увидят свою выгоду, к примеру для тех кто сортирует мусор снижение тарифа на вывоз мусора.
А так компании, которые перерабатывают мусор не плохо на вторсырье зарабатывают....
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