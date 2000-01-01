Вечером 23 января на горе Зелёная в Шерегеше случился пожар. В 20.00 загорелась станция подъёмника «Малка», сообщили свидетели.

Рабочие попытались сами потушить огонь, с помощью ратрака закидывая снег в здание, затем вызвали пожарных. Сигнал поступил спасателям в 21.08.

«Поступило сообщение о пожаре в металлическом ангаре пгт. Шерегеш, вершина горы Зелёная. Пожар локализован в 21:30, ликвидирован в 21:35», — сообщили в областном ГУ МЧС.

О причинах огня и пострадавших не сообщается. Однако очевидцы предположили, что пожар нанёс значительный материальный ущерб.

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