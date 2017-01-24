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В России стало меньше алкоголиков

Сегодня 09:45
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В России стало меньше людей, больных алкоголизмом. С 2009 года их число сократилось на 24 процента, сообщает «РИА Новости».

Среди причин, которые привели к позитивным изменениям, Роспотребнадзор называет дополнительные меры по ограничению розничной продажи алкоголя в зависимости от места и времени продажи, возраста покупателя, а также установление минимальных цен и запрет рекламы алкоголя.

Вместе со снижением числа алкоголиков, сократилось количество острых отравлений алкогольной и спиртосодержащей продукцией. С 2009 года их стало меньше на 30 процентов.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: menportal.info
алкоголизм причины сократилось

Комментарии (10)

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Читатель
9 0
А может они просто вымерли?
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Саня
16 0
Алкоголиков не сократилось - они просто избегают постановки на официальный учёт
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Шпили-вилли
3 0
А может они просто вымерли?
Судя по последней ситуации с боярышником, так оно и есть
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Ваше имя
4 0
У людей просто денег нет.
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Ы
0 2
Умирают, походу. И не жалко как-то, генофонд хоть лучше будет.
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Хи-хи-хи
2 0
Не может быть!
Нету вас, гражданин алкоголик, нету и всё! Так РИА Новости сказало!
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шмурдяк три шишки
0 0
Обама а теперь и Трамп специально подсаживает россиян на боярышник. теперь и защищяться от пидоносов и бандеравцов некому.


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Артем
0 0
Ну это Роспотребнадзор сказал. Им же надо чем-то оправдывать свою "деятельность".
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