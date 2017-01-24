В России стало меньше людей, больных алкоголизмом. С 2009 года их число сократилось на 24 процента, сообщает «РИА Новости».

Среди причин, которые привели к позитивным изменениям, Роспотребнадзор называет дополнительные меры по ограничению розничной продажи алкоголя в зависимости от места и времени продажи, возраста покупателя, а также установление минимальных цен и запрет рекламы алкоголя.

Вместе со снижением числа алкоголиков, сократилось количество острых отравлений алкогольной и спиртосодержащей продукцией. С 2009 года их стало меньше на 30 процентов.