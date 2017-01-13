Новокузнецкий драмтеатр уволил актёра за мат на детском спектакле «Конёк-Горбунок». Горожанка пожаловалась, что 7 января со сцены прозвучала нецензурная брань, а актёры выходили на сцену пьяными.

«Куда смотрит администрация театра и Вы? Как мне, будучи родительницей, объяснить это детям?» — написала женщина 13 января в виртуальную приёмную начальника областного департамента культуры и национальной политики.

Накануне горожанке ответили, что описанный ею факт подтвердился.

«Неблагозвучная словоформа, прозвучавшая из уст артиста могла быть расценена зрителями спектакля „Конек-Горбунок“ 7 января 2017 года как нецензурное обращение артиста. По итогам расследования артист А. Левченко не работает в театре. Администрация театра и директор М.А. Евса готова Вам принести свои личные извинения, т.к. справедливо считает данный факт ударом по репутации театра, ведь русский драматический театр всегда отличался высокой сценической культурой и красотой звучания русского литературного языка и речи», — ответила заместитель руководителя департамента по культуре и искусству Тамара Коваль.

Драмтеатр, по словам Тамары Коваль, в качестве компенсации готов подарить новокузнечанке и её семье бесплатный поход на любой спектакль.

На замечание горожанки о том, что актёры были якобы пьяны, в департаменте не ответили. Редакция ВашГород.ру спросила об этом у менеджера по связям с общественностью Новокузнецкого драмтеатра Яны Голдобиной.

«Актёры не могут выходить на сцену пьяными, для них это такой же рабочий день, как и для других. Есть контроль, помощник режиссёра на каждом спектакле проверяет эти моменты», — прокомментировала ВашГород.ру Яна Голдобина.

Судя по ответу департамента, руководство уволило актёра Артура Левченко. Он играл в Новокузнецком драмтеатре с 2010 года.

Завтра, 25 января, некоторых новокузнечанок ждёт сюрприз в Драмтеатре, как уже рассказывал ВашГород.ру.