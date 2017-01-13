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Актёр Новокузнецкого драмтеатра матерился на детском спектакле

Сегодня 09:51
1219

Новокузнецкий драмтеатр уволил актёра за мат на детском спектакле «Конёк-Горбунок». Горожанка пожаловалась, что 7 января со сцены прозвучала нецензурная брань, а актёры выходили на сцену пьяными.

«Куда смотрит администрация театра и Вы? Как мне, будучи родительницей, объяснить это детям?» — написала женщина 13 января в виртуальную приёмную начальника областного департамента культуры и национальной политики.

Накануне горожанке ответили, что описанный ею факт подтвердился.

«Неблагозвучная словоформа, прозвучавшая из уст артиста могла быть расценена зрителями спектакля „Конек-Горбунок“ 7 января 2017 года как нецензурное обращение артиста. По итогам расследования артист А. Левченко не работает в театре. Администрация театра и директор М.А. Евса готова Вам принести свои личные извинения, т.к. справедливо считает данный факт ударом по репутации театра, ведь русский драматический театр всегда отличался высокой сценической культурой и красотой звучания русского литературного языка и речи», — ответила заместитель руководителя департамента по культуре и искусству Тамара Коваль.

Драмтеатр, по словам Тамары Коваль, в качестве компенсации готов подарить новокузнечанке и её семье бесплатный поход на любой спектакль.

На замечание горожанки о том, что актёры были якобы пьяны, в департаменте не ответили. Редакция ВашГород.ру спросила об этом у менеджера по связям с общественностью Новокузнецкого драмтеатра Яны Голдобиной.

«Актёры не могут выходить на сцену пьяными, для них это такой же рабочий день, как и для других. Есть контроль, помощник режиссёра на каждом спектакле проверяет эти моменты», — прокомментировала ВашГород.ру Яна Голдобина.

Судя по ответу департамента, руководство уволило актёра Артура Левченко. Он играл в Новокузнецком драмтеатре с 2010 года.

Завтра, 25 января, некоторых новокузнечанок ждёт сюрприз в Драмтеатре, как уже рассказывал ВашГород.ру.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: http://www.nvkteatr.ru/
драмтеатр мат Новокузнецкий драмтеатр

Комментарии (20)

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Анонимный пользователь
12 7
И правильно делал. Детям надо с юных лет всё многообразие русского языка показывать. Или в противном случае они услышат и научатся мату на улице.
ответить
Местный
18 10
Эта кляузница, мужику жизнь испортила!!! Вот куда он теперь сможет устроится? Можно сказать она своей жалобой человека убила. А всё из-за того, что её отпрыск услышал настоящую русскую речь?
ответить
*
15 10
Я так понимаю родительница просто выторговала бесплатный билет.

Только вот актеров у нас - в очереди на работу не стоят.
Кто будет выступать в следующей постановке?
Очень неумной мамаша оказалась. И какой пример она подала ребенку?

Прямо вот подорваны устои мироздания, зашаталась русская культура, а Галактика замерла в оцепенении от такого! Дети стали заиками, у взрослых пошли метастазы по телу, а Станиславский в гробу перевернулся два раза по часовой стрелке и один раз - против часовой.
ответить
Vasya
16 12
Эта кляузница, мужику жизнь испортила!!! Вот куда он теперь сможет устроится? Можно сказать она своей жалобой человека убила. А всё из-за того, что её отпрыск услышал настоящую русскую речь?
Печально за вас, раз вы считаете мат настоящей русской речью!
Сначало правительство на пресконференциях матом выражаются, теперь актеры на детских спектаклях...а теперь мат стал настоящей русской речью...
ответить
Шпили-вилли
10 0
Печально за вас, раз вы считаете мат настоящей русской речью!
Сначало правительство на пресконференциях матом выражаются, теперь актеры на детских спектаклях...а теперь мат стал настоящей русской речью...
Ну во первых, мы не знаем что за слово прозвучало. Одно дело если "идиот" или "дебил". Другое, если слово на букву "х".
Во - вторых, никто никого не освидетельствовал. А показаться может все что угодно
ответить
Jackie
5 6
Я так понимаю родительница просто выторговала бесплатный билет.

Только вот актеров у нас - в очереди на работу не стоят.
Кто будет выступать в следующей постановке?
Очень неумной мамаша оказалась. И какой пример она подала ребенку?

Прямо вот подорваны устои мироздания, зашаталась русская культура, а Галактика замерла в оцепенении от такого! Дети стали заиками, у взрослых пошли метастазы по телу, а Станиславский в гробу перевернулся два раза по часовой стрелке и один раз - против часовой.
Мат недопустим на детских спектаклях. Давайте в мультфильмах разрешим материться, в кукольном театре? Просто один такой эпизод, когда актёрам всё с рук сойдёт, и пошло-поехало... Про теорию разбитых окон слышали?
ответить
6+1
2 0
Ну во первых, мы не знаем что за слово прозвучало. Одно дело если "идиот" или "дебил". Другое, если слово на букву "х".
Во - вторых, никто никого не освидетельствовал. А показаться может все что угодно
А вот за это надо Голдобину наказать или уволить!
100% этот актер ушел по собственному и скоро будет материться в другом театре.
ответить
123
8 15
Я так понимаю родительница просто выторговала бесплатный билет.

Только вот актеров у нас - в очереди на работу не стоят.
Кто будет выступать в следующей постановке?
Очень неумной мамаша оказалась. И какой пример она подала ребенку?

Прямо вот подорваны устои мироздания, зашаталась русская культура, а Галактика замерла в оцепенении от такого! Дети стали заиками, у взрослых пошли метастазы по телу, а Станиславский в гробу перевернулся два раза по часовой стрелке и один раз - против часовой.
Действительно, подумаешь, бухие актеры на детском спектакле матом со сцены крыли, ерунда какая....а завтра ссать вам на головы будут - красота же и радугу можно увидеть.
ответить
Дон Хенаро 36461
5 2
И правильно делал. Детям надо с юных лет всё многообразие русского языка показывать. Или в противном случае они услышат и научатся мату на улице.
Мат использовал и А.С. Пушкин, например. Это такая же часть русского языка, причем если эта часть еще и используется высокохудожественно)Тем более что разнообразие позволяет...
Ну в детском спектакле конечно перебор) Не представляю что можно такого сказать в Коньке Горбунке)))))
ответить
123
1 2
Мат недопустим на детских спектаклях. Давайте в мультфильмах разрешим материться, в кукольном театре? Просто один такой эпизод, когда актёрам всё с рук сойдёт, и пошло-поехало... Про теорию разбитых окон слышали?
Может быть Вы имели в виду "Окна Овертона" -)))))))
ответить
хожу-брожу
1 4
Был на спектакле "Лес", или как то так называется, там этот актер одну из главных ролей играл, и вообщем то неплохо, но сразу после спектакля я его в магазине встретил за покупкой водки.
ответить
6+1
4 0
Был на спектакле "Лес", или как то так называется, там этот актер одну из главных ролей играл, и вообщем то неплохо, но сразу после спектакля я его в магазине встретил за покупкой водки.
Вина чисто администрации, что распустили свой штат. Работал на шахте - там везде алкотестеры. И на проходной, и в ламповой. И на заводах тоже за этим строго следят. А тут алкашам лафа.
ответить
Хрюнаре
2 0
Дон Хенаро:
Мат использовал и А.С. Пушкин, например. Это такая же часть русского языка, причем если эта часть еще и используется высокохудожественно)Тем более что разнообразие позволяет...
Ну в детском спектакле конечно перебор) Не представляю что можно такого сказать в Коньке Горбунке)))))
Хрюнара, прекрати пороть чушь!
Кому нравится, пожалуйста, у себя дома, можете своих родных и близких хоть на к у я х с утра до вечера таскать, а здесь - не моги!
Мало ли что знаменитости делали? Они и пили, и кололись или курили дрянь, извращениями занимались, гадили где попало, но что, теперь с них пример брать, что ли?
ответить
Не суть
0 0
А вот за это надо Голдобину наказать или уволить!
100% этот актер ушел по собственному и скоро будет материться в другом театре.
А Голдобин то за что уволить?
ответить
6+1
0 0
А Голдобин то за что уволить?
За дезинформацию, проще говоря за враньё, когда она говорит, что актеры у них не пьют. Когда многие театралы утверждают обратное.
ответить
123321
0 0
13.01.17
Здравствуйте, Лариса Теодоровна! 7января, были с детьми на сказке «Конек Горбунок» в Новокузнецком драмтеатре. Куда смотрит администрация театра и Вы? Как можно выходить на сцену артистам пьяными и вещать детям со сцены «Ох…л» ты Царь! Как мне будучи родительницей объяснить это детям? Гилёва М., служащий

Неделю терпела женщина, перед тем, как написать. Культуру её самой можно по орфографии понять...
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Ттт
1 4
Была на премьере этой сказки с сыном. 7 января смотрели сказку второй раз и были свидетелями этого инцидента. Актер сказал "Охренел ты, Царь." Но хочу сказать о другом. Очень сильно отличалась премьера от того, что мы увидели 7 января. Просто небо и земля. Решили сходить второй раз, т.к. понравилось. В итоге ушли разачарованными, но не от того, что услышали грубое высказывание от актёра, а от того, что творилось на сцене. И, знаете, мне кажется, что эта грубость слетела с уст актёра не просто так, а от того, что он видел, что творят партнеры по сцене...
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Макс
6 0
Был на спектакле "Лес", или как то так называется, там этот актер одну из главных ролей играл, и вообщем то неплохо, но сразу после спектакля я его в магазине встретил за покупкой водки.
Ну ты прям как-будто архимандрита в кондомочной увидел! Во преступление то!
ответить
Anoname 536
0 0
Был на спектакле "Лес", или как то так называется, там этот актер одну из главных ролей играл, и вообщем то неплохо, но сразу после спектакля я его в магазине встретил за покупкой водки.
ну и? вам завидно?
а может ему для компресса? а может кому-то в подарок? да даже если и выпьет, то это его личное дело
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