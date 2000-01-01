В МЧС рассказали подробности пожара на подъёмнике в Шерегеше. Предварительная причина — нарушение правил монтажа электрооборудования.

Загорелось напольное покрытие в металлическом ангаре, уточнили спасатели. Огонь уничтожил его на площади 25 квадратных метров. Пожар тушили 5 человек. Привлекались два снегохода и один трактор, пишет «Газета Кемерова».

Портал sheregesh.su пишет, что в итоге сгорела верхняя станция канатной дороги № 6 SkyWay. Отмечается, что техпомещение вспыхнуло после окончания работы подъёмника, и никто не пострадал.

Пожар на подъёмнике «Малка» возник в 20.00 23 января, как уже писал ВашГород.ру.