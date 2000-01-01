Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ЭПИДЕМИЯГРИППА
Новосибирск накроет очередной волной снегопадов, метелей и пробок

Стала известна причина пожара на горе Зелёная в Шерегеше

Сегодня 10:19
1213

В МЧС рассказали подробности пожара на подъёмнике в Шерегеше. Предварительная причина — нарушение правил монтажа электрооборудования.

Загорелось напольное покрытие в металлическом ангаре, уточнили спасатели. Огонь уничтожил его на площади 25 квадратных метров. Пожар тушили 5 человек. Привлекались два снегохода и один трактор, пишет «Газета Кемерова».

Портал sheregesh.su пишет, что в итоге сгорела верхняя станция канатной дороги № 6 SkyWay. Отмечается, что техпомещение вспыхнуло после окончания работы подъёмника, и никто не пострадал.

Пожар на подъёмнике «Малка» возник в 20.00 23 января, как уже писал ВашГород.ру.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: kubnews.ru, gesh.info
пожар шерегеш подъемник гора Зеленая

Комментарии (3)

Добавить комментарий
да-да
2 0
Сегодня развелось много разных самоделкиных, которые предлагают выполнить любые электромонтажные работы, не имея достаточных навыков.
ответить
123
4 1
Сегодня развелось много разных самоделкиных, которые предлагают выполнить любые электромонтажные работы, не имея достаточных навыков.
электротаджикоузбеки
ответить
Гость
4 0
В Шерегеше сгорел ВЕСЬ СНЕГ !!!
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ