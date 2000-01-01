Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ЭПИДЕМИЯГРИППА
Новосибирск накроет очередной волной снегопадов, метелей и пробок

В Кузбассе создали более 20 тысяч новых рабочих мест

Сегодня 10:44
993

В Кемеровской области создано 21 847 новых рабочих мест в 2016 году. Такие данные приводит департамент труда и занятости населения Кузбасса.

В в угледобывающей промышленности введено 2903 места, агропромышленном комплексе — 1495 мест, сфере строительства и производства стройматериалов — 1460 мест, жилищно-коммунальном хозяйстве — 975 мест, металлургии и образовательных учреждениях — по 389 мест, машиностроении — 271 место, здравоохранении — 217 мест. В сфере потребительского рынка в прошлом году появилось 6814 мест.

Также власти отметили, что число безработных сократилось на 5% до 34 100 человек. Уровень безработицы снизился до 2,5%.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: gorod-scherbinka.ru
кадры безработица новые рабочие места

Комментарии (6)

Добавить комментарий
Алекс
51 0
Автор - игра цифр, статистика. Закрывается две фабрики. Строится в новом месте другая, обычно на новом оборудовании или технологии. В результате предприятие на публику отчитывается, что якобы создали N-ое количество раб. мест. ... а сколько при этом закрыли раб. мест?
ответить
Анонимный пользователь
8 0
Автор - игра цифр, статистика. Закрывается две фабрики. Строится в новом месте другая, обычно на новом оборудовании или технологии. В результате предприятие на публику отчитывается, что якобы создали N-ое количество раб. мест. ... а сколько при этом закрыли раб. мест?
40 000 сократили 20 открыли - красота?))
ответить
Имя есть
6 0
В реальном секторе экономики практически ничего, зато "потребительский рынок" (читаем- торговля) вон аж сколько трудоустроили!
И чего мы ждем от экономики страны, которая строится на торговле???
ответить
Гость
45 0
В реальном секторе экономики практически ничего, зато "потребительский рынок" (читаем- торговля) вон аж сколько трудоустроили!
И чего мы ждем от экономики страны, которая строится на торговле???
А ничего хорошего от этой "экономики" ждать и не надо !
Эту экономику надо ломать ! И строить новую, без олигархов и капитализма, заново !
ответить
Серега
1 1
Ну не че в феврале НКВЗ открывают вот народ и устроится)
ответить
Жека
1 0
40 000 сократили 20 открыли - красота?))
Вот это я верю
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ