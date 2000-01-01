В Кемеровской области создано 21 847 новых рабочих мест в 2016 году. Такие данные приводит департамент труда и занятости населения Кузбасса.

В в угледобывающей промышленности введено 2903 места, агропромышленном комплексе — 1495 мест, сфере строительства и производства стройматериалов — 1460 мест, жилищно-коммунальном хозяйстве — 975 мест, металлургии и образовательных учреждениях — по 389 мест, машиностроении — 271 место, здравоохранении — 217 мест. В сфере потребительского рынка в прошлом году появилось 6814 мест.

Также власти отметили, что число безработных сократилось на 5% до 34 100 человек. Уровень безработицы снизился до 2,5%.