Кемеровчан удивила необычно светлая ночь 24 января. О редком для кузбасской столицы явлении сообщила горожанка с ником Karma.

«Кто-нибудь видел молнию? Я наверное преувеличиваю после увиденного, но что это за белые ночи в Сибири зимой?» — написала девушка.

Белых ночей в Кузбассе не может быть, так как они встречаются на северных широтах, сообщили ВашГород.ру в пресс-службе Кемеровского гидрометеоцентра.

«На нашей метеостанции ни грозы, ни молнии не зафиксированы. Но они возможны, так как ночью наблюдался резкий заток холодного воздуха на тёплую атмосферу. Температура от -1 опустилась до -10, порывы ветра до 21 мс были. Возможно, что такие метеоусловия могли спровоцировать появления молнии. Но мы этого не видели», — рассказала ВашГород.ру пресс-секретарь Кемеровского гидрометеоцентра Наталья Полуэктова.

На вопрос об очень светлой ночи Наталья Полуэктова ответила, что это явление могло вызвать преломление света.

На этой неделе синоптики обещали кузбассовцам ухудшение погодных условий, как уже сообщал ВашГород.ру.