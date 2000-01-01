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Трое кузбассовцев жестоко расправились с таксистом в Хакасии — вынесен приговор

Сегодня 11:36
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Трое жителей Кемеровской области убили и ограбили таксиста в Хакасии. В понедельник, 23 января, Верховный суд республики вынес им приговор. Об этом сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

ЧП произошло в октябре 2015 года. Фигурантами уголовного дела стали 27-летний Владимир Шкуров, 21-летний Илья Кузнецов и 19-летний Валерий Маев. Молодые люди находились в селе Шира, вместе выпивали. А после решили уехать домой в Кемерово. Но путь для осуществления желания выбрали криминальный: договорились убить таксиста и завладеть его автомобилем.

Мужчины вызвали такси к гостинице, в которой проживали, и попросили отвезти их на выезд из села.

В машине Шкуров нанёс 33-летнему водителю ножом не менее трёх ударов в область туловища, а Маев удерживал последнего. Хотя водителю удалось вырваться и убежать, однако злоумышленники настигли его и нанесли множественные удары ногами по голове и туловищу, затем каждый поочерёдно нанеёс ножом проникающие раны в область шеи и туловища, от которых наступила смерть потерпевшего, — говорится в сообщении прокуратуры.

Трофеем преступников стало золотое обручальное кольцо убитого, а также имущество, находившееся в автомобиле. На самой машине потерпевшего кузбассовцы выехали на родину.

Отмечается, что в биографии Владимира Шкурова уже есть судимость за особо тяжкое преступление против жизни и здоровья человека. По приговору суда, сейчас он будет отбывать 19 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Валерий Маев получил 16 лет лишения свободы, Илья кузнецов — 14 лет. Оба будут отбывать наказание в колониях строгого режима. Кроме того, каждому осуждённому назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев, которое будет исполняться после отбытия основного наказания.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: cheltoday.ru
убийство приговор таксист

Комментарии (3)

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Хакас
3 0
Ну чтож кто бычиться будет в Шира с региона 142 то не завидую . Головы полетят . Сроки нормальные только лучше конечно лет по 50 на каждого или 150 и не зависимо от региона и работы лес валить север обустрайвать . Леаарства собирать . Он убил почему они должны жить тем более уже решили порешать кто приедит . Я согласен не по осторожности или еще что то ,все бывает и не виновен бывает . Но тут намеренно взяли решили убили . Таким 100лет и катарга.
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1
1 0
и все эти 16 лет и потом еще 1 год и 6 месяцев буду кормить, одевать и обувать его со своей зарплаты в надежде что оно раскаится и исправится. а оно мне надо?
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321
1 0
и все эти 16 лет и потом еще 1 год и 6 месяцев буду кормить, одевать и обувать его со своей зарплаты в надежде что оно раскаится и исправится. а оно мне надо?
ну давайте отпустим
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