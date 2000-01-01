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«Утечки» в правоохранительных органах Кузбасса — активист

Сегодня 12:14
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В Кузбассе сознательный водитель передал видеозапись в ГИБДД о проезде автомобиля на красный свет по Ленинградскому проспекту. Однако после этого, мужчине начал названивать сам нарушитель. О том, откуда у него оказались контакты «активного гражданина», можно только догадываться. Об этом сообщает «Открытый город».

«Де-факто, после обращения гражданина в ГИБДД с сигналом о возможном нарушении, кто-то из сотрудников МВД (ГИБДД) слил информацию о заявителе, т. е. персональные данные. Вы, наверное, обратили внимание, что в самом начале звонка „нарушитель“ обращается по имени отчеству. Знает мобильный телефон, а в конце разговора сообщает, что узнает адрес и приедет», — отмечает активист Максим Учватов.

Активист задаётся вопросом, а может ли каждый сознательный кузбассовец или заявитель чувствовать себя в безопасности?

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: скриншот Youtube
гибдд персональные данные Максим Учватов

Комментарии (11)

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Имя любимоё моё
7 0
Надо организовать проверку и узнать по номеру машины, кто это такой за нарушитель? УСБ надо подключать
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Вася
1 7
Автор видео это наверно один из тех, кто постоянно выкладывает видео на ситин )))
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ФСБ
4 0
Что то в кузбассе весей и веселей
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*
12 0
Вопрос: "Может ли каждый сознательный кузбассовец или заявитель чувствовать себя в безопасности?"

Ответ: "Нет".

Не только кузбассовец, но и любой сознательный россиянин не может чувствовать себя в безопасности.
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333
6 0
не надо в органы отправлять! отправляй в новости! или сразу на федеральные каналы))))
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Ваше имя
5 0
Пусть заявление пишет с просьбой разобраться.
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123
1 11

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Миша
9 0
Надо организовать проверку и узнать по номеру машины, кто это такой за нарушитель? УСБ надо подключать
Так это и есть та структура, которая называется "правоохранительные органы". Чьи права охраняют эти "органы" - можете догадаться с первого раза. В любом классовом обществе существует господствующий класс, который и содержит "органы" для охраны своих прав от холопов, и за счёт холопов.
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Анонимный пользователь
1 0

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Вот если тебя подобный торопыга собьёт на перекрестке - посмотрю потом как ты его оправдывать будешь
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mp3
1 0

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7
0 0
инициатива наказуема. даже гражданская и направленная на общее благо
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