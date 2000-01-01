В Кузбассе сознательный водитель передал видеозапись в ГИБДД о проезде автомобиля на красный свет по Ленинградскому проспекту. Однако после этого, мужчине начал названивать сам нарушитель. О том, откуда у него оказались контакты «активного гражданина», можно только догадываться. Об этом сообщает «Открытый город».

«Де-факто, после обращения гражданина в ГИБДД с сигналом о возможном нарушении, кто-то из сотрудников МВД (ГИБДД) слил информацию о заявителе, т. е. персональные данные. Вы, наверное, обратили внимание, что в самом начале звонка „нарушитель“ обращается по имени отчеству. Знает мобильный телефон, а в конце разговора сообщает, что узнает адрес и приедет», — отмечает активист Максим Учватов.

Активист задаётся вопросом, а может ли каждый сознательный кузбассовец или заявитель чувствовать себя в безопасности?