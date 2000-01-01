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Привокзальную площадь в Новокузнецке снова изменят

Сегодня 12:21
966

Привокзальную площадь в Новокузнецке ждут очередные изменения. На этот раз с неё уберут все трамвайные рельсы.

Также рельсы снимут с участка длиной 600 метров до разворотного кольца на Транспортной, пишет SU. Это сделают в рамках реконструкции проспекта Металлургов.

Трамвай с проспекта Металлургов власти решили убрать в 2016 году. Как уже писал ВашГород.ру, это необходимо, так как трамвайная инфраструктура в городе сильно изношена.

Новость о ликвидации трамвая с Металлургов вызвала большой резонанс среди новокузнечан. Отметим, власти пообещали пустить на проспекте вместо трамвая троллейбус.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ВашГород.ру
вокзал проспект Металлургов привокзальная площадь

Комментарии (10)

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Вася
17 0
Мне вот интересно - ну на Курако трамвай убрали, обещали пустить троллейбусы, тут убирают трамвай тоже троллейбусами заменят - а троллейбусы то закупили для города ??
ответить
-=mAx=- 894
13 0
И по Курако троллейбусы.. И по Точилино троллейбусы... И по тебе, Металлургов, тоже пустят.
ответить
333
1 0
-=mAx=-:
И по Курако троллейбусы.. И по Точилино троллейбусы... И по тебе, Металлургов, тоже пустят.
ага - по 1,5 штуки на маршрут!
ответить
Гыыыыы!
6 0
-=mAx=-:
И по Курако троллейбусы.. И по Точилино троллейбусы... И по тебе, Металлургов, тоже пустят.
Ах-ха!
Пустят - опустят!
Тут на государственный флаг денег нет, а вы...!!! Вашу м...!!! Самолёты с вертолётами не надо?! До Редакова по р.Горбунихе теплоход ходить будет!
Пойду, стопку приму, да завязывать начну...
ответить
гуру
0 0
а на южный въезд там пару рублей не найдут?
ответить
Гыыы
2 0
а на южный въезд там пару рублей не найдут?
За пару рублей сегодня у нас могут только в морду плюнуть, да и то накинуть попросят.
ответить
Анонимный пользователь
13 0
Остановите уже кто-нибудь этого эффективного разбазаривателя городского хозяйства!
ответить
А
0 1
Остановите уже кто-нибудь этого эффективного разбазаривателя городского хозяйства!
А сам чо? Ссышься?
Тебе же недомерок давно еще сказал: кому не нравится - валите, вас никто не держит!
ответить
василий
1 0
Ах-ха!
Пустят - опустят!
Тут на государственный флаг денег нет, а вы...!!! Вашу м...!!! Самолёты с вертолётами не надо?! До Редакова по р.Горбунихе теплоход ходить будет!
Пойду, стопку приму, да завязывать начну...
По Горбунихи ниче кроме какашек и мусора из частных домов не плавает.
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Читатель
0 0
сначала вложили бюджетные деньги в реконструкцию площади которую мы видим сегодня, теперь очередное вложение денег в ту же задачу, а потом еще через год другой мы снова будем делать реконструкцию площади придумав еще какую-либо причину? а между тем в городе больше всего изношены сети жкх, но мы сначала положим новый асфальт , а потом будем менять очередные трубы, попутно распихивая деньги бюджета по частным карманам
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