Привокзальную площадь в Новокузнецке ждут очередные изменения. На этот раз с неё уберут все трамвайные рельсы.

Также рельсы снимут с участка длиной 600 метров до разворотного кольца на Транспортной, пишет SU. Это сделают в рамках реконструкции проспекта Металлургов.

Трамвай с проспекта Металлургов власти решили убрать в 2016 году. Как уже писал ВашГород.ру, это необходимо, так как трамвайная инфраструктура в городе сильно изношена.

Новость о ликвидации трамвая с Металлургов вызвала большой резонанс среди новокузнечан. Отметим, власти пообещали пустить на проспекте вместо трамвая троллейбус.