В Красноярске владельцы решили закрыть «Будда бар» после того, как их признали виновными в оскорблении чувств верующих и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Об этом пишет «Сиб.фм».

Как уже сообщал ВашГород.ру, волну проверок «Будда баров» вызвала жалоба жительницы Бурятии. Женщину возмутило, что в баре с алкоголем и танцами полуголых девушек присутствует статуя Будды.

В Новокузнецке «Будда бар» тоже проверили. Прокуратура внесла представление директору с требованием устранить нарушения. Руководство послушалось и убрало из помещения статую Будды, рассказали ВашГород.ру в прокуратуре Центрального района Новокузнецка.