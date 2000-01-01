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Новосибирск накроет очередной волной снегопадов, метелей и пробок

В Сибири закрыли оскорбляющий чувства верующих бар

Сегодня 12:54
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В Красноярске владельцы решили закрыть «Будда бар» после того, как их признали виновными в оскорблении чувств верующих и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Об этом пишет «Сиб.фм».

Как уже сообщал ВашГород.ру, волну проверок «Будда баров» вызвала жалоба жительницы Бурятии. Женщину возмутило, что в баре с алкоголем и танцами полуголых девушек присутствует статуя Будды.

В Новокузнецке «Будда бар» тоже проверили. Прокуратура внесла представление директору с требованием устранить нарушения. Руководство послушалось и убрало из помещения статую Будды, рассказали ВашГород.ру в прокуратуре Центрального района Новокузнецка.

«На место статуи Будды установили другое сооружение, которое никак не затрагивает религиозные чувства верующих. Руководство сделало это в течение месяца с момента внесения им представления», — сообщила ВашГород.ру старший помощник прокурора Центрального района Новокузнецка Федорова Наталья.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: сиб.фм
прокуратура оскорбление чувств верующих Будда Бар

Комментарии (5)

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Леонора
2 6
Любой здравомыслящий человек,не обязательно верующий, понимает, что разврат и божества не совместимы,
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*
1 2
Любой здравомыслящий человек,не обязательно верующий, понимает, что разврат и божества не совместимы,
Вы хоть сами-то поняли ЧТО написали?
:-)
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Леонора
0 0
Вы хоть сами-то поняли ЧТО написали?
:-)
То что свято- берегите,не уточните грязными сапогами
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житель
2 0
Религия -это страшное оружие способное погубить все
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Леонора
0 0
То что свято- берегите,не уточните грязными сапогами
P.s Не топчите то есть
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