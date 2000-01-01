Новокузнецкий хоккейный клуб «Металлург» резко снизил цену билетов на игры. На три последних домашних матча КХЛ в этом сезоне можно сходить со скидкой в 50%.

Стоимость билетов на оставшиеся домашние матчи теперь от 150 до 400 рублей. При этом все другие скидки — для пенсионеров, инвалидов, студентов и так далее — также действуют.

«В частности, пенсионеры и инвалиды смогут приобрести билет на хоккей за 75 рублей, а два родителя с ребенком смогут купить билеты в „семейный“ сектор за 125 рублей каждый», — говорится на сайте команды.

В сезоне 2016−2017 во Дворце спорта новокузнечане сразятся с «Адмиралом» из Владивостока, «Амуром» из Хабаровска и китайской командой «Куньлунь».