Главный врач Кемеровской станции скорой помощи лишился работы. Причиной стал инцидент, произошедший в ночь с 31 на 1 января. Напомним, одна из жительниц города родила ребёнка дома, не дождавшись медиков. Губернатор Аман Тулеев поручил отстранить от должности руководителя станции скорой помощи Евгения Аверьянова, сообщает пресс-служба областной администрации.

В новогоднюю ночь у женщины начались преждевременные роды. Она вызвала скорую помощь. Однако медики приехали только спустя два часа. В итоге роды у жены принял супруг.

Как пояснили в областном департаменте охраны здоровья населения, машина выехала на вызов вовремя, но по дороге сломалась. Данные о необходимости заменить бригаду и послать на вызов другую машину не были внесены в компьютер одним фельдшером, а второй диспетчер, к которому поступил повторный вызов, был уверен, что скорая едет к роженице.

В результате родившуюся раньше положенного срока девочку вместе с матерью увезли в родильный дом областной детской клинической больницы. Ребёнок находился в реанимации. В понедельник, 23 января, после проведённого лечения девочку перевели в отделение патологии новорождённых.

По данному факту прокуратура проводит проверку.

Департамент охраны здоровья населения также проводит внеплановую целевую проверку в отношении «Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи».