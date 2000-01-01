Рак — наверное, одна из самых безжалостных современных болезней, которая приходит неожиданно и не всегда поддаётся лечению. В редакцию ВашГород.ру обратились близкие бывшей новокузнечанки Елены Колыхаловой, страдающей от рака кожи и многочисленных метастаз.

У мамы двух мальчиков Елены всё шло прекрасно до появления злокачественной родинки. В 2012 году женщине удалили её в Новокузнецке. Казалось, жизнь пошла своим чередом — семья переехала в Новосибирск и принялась обустраивать квартиру, как случилась беда.

«В октябре 2016 года она стала резко терять вес, по утрам появилась рвота. Начались томительные походы по врачам и обследования… А состояние ухудшалось с каждым днем — слабость, одышка, появились шишки на теле, а в ноябре вообще развилась сильная желтуха. Анализы (копии есть в распоряжении ВашГород.ру — прим.ред.) показали многочисленные метастазы в легких, печени, на голове. Большое образование в поджелудочной железе передавило проток желчи. Недолеченный рак кожи — меланома, вдруг стал бурно развиваться», — рассказали ВашГород.ру близкие Елены.

Официальная медицина опустила руки, утверждает собеседница сайта. Операцию на поджелудочной Елене делать не стали, а назначили только неэффективное «бесплатное» лекарство и обезболивающее, рассказала женщина.

Но семья решила не сдаваться — нашли частную клинику, сделали операцию на поджелудочной, прошли первый курс химиотерапии.

«Был сделан анализ на BRАF-мутацию (мутация, приводящая к меланоме, подавляется некоторыми препаратами — прим.ред.), к счастью, он оказался положительным — появился шанс на спасение. Однако эти лекарства чрезвычайно дорогие — в районе 100 000 руб. за упаковку, которой хватает на неделю приема. Курс 8 недель, потом небольшой перерыв и опять повторение», — сообщила собеседница.

Близкие Елены Колыхаловой просят помочь ей материально. Если у вас есть желание и возможность, свяжитесь с самой Еленой или её родственниками во «ВКонтакте».

Ранее ВашГород.ру рассказывал о двух малышах из Кузбасса, которым также нужна помощь.