Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ЭПИДЕМИЯГРИППА
Новосибирск накроет очередной волной снегопадов, метелей и пробок

В России ужесточат наказание для педофилов

Сегодня 14:13
29

Российские депутаты займутся разработкой закона об ужесточении наказаний за сексуальные преступления против детей. Для этого создана специальная рабочая группа, которую возглавила зампред Госдумы Ирина Яровая.

Парламентарии хотят сделать так, чтобы педофилы не смогли больше уходить от ответственности, а дети и общество были надёжно защищены от рецидивов с их стороны, сообщает Лайф.ру.

Свою лепту в разработку закона внесут специалисты Минздрава, МВД, Следственного комитета, Минюста, Генпрокуратуры и аппарата уполномоченного по правам ребёнка.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: elblag.net
педофилы наказание закон ужесточение
Нет комментариев. Ваш комментарий будет первым
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ