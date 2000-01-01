Детям, которые родятся в 2017 году, в будущем не придётся учиться управлять автомобилями. Об этом сообщает 31tv.ru со ссылкой на главу Института робототехники при Калифорнийском университете в Сан-Диего Хенрик Кристенсен.

Как считает специалист, уже через 10 — 15 лет на смену обычным автомобилям придёт автономный транспорт. Управлять машиной будет автопилот. Поэтому детям, которые появятся на свет уже в 2017 году водительские права просто напросто не понадобятся.

Отметим, автомобили с автопилотом уже проходят тестирования в различных странах.