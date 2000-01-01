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Родившиеся в 2017 году дети не будут управлять автомобилями

Сегодня 06:00
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Детям, которые родятся в 2017 году, в будущем не придётся учиться управлять автомобилями. Об этом сообщает 31tv.ru со ссылкой на главу Института робототехники при Калифорнийском университете в Сан-Диего Хенрик Кристенсен.

Как считает специалист, уже через 10 — 15 лет на смену обычным автомобилям придёт автономный транспорт. Управлять машиной будет автопилот. Поэтому детям, которые появятся на свет уже в 2017 году водительские права просто напросто не понадобятся.

Отметим, автомобили с автопилотом уже проходят тестирования в различных странах.

Источник: ВашГород.ру
Источник фото: juristfaq.ru
авто автопилот право управления. автомобиль роботостроение

Комментарии (2)

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Россиянин
2 0
Вот это сейчас серьезно было?
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В теме
1 0
Как же этот автопилот будет наши ямы объезжать, высматривать пешеходов, внезапно выбегающих на дорогу и засады гаишников? Да если к этому добавить дороги, которые есть на картинке и по отчетам чиновников, а по факту их нет?!
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