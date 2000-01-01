Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ЭПИДЕМИЯГРИППА
Новосибирск накроет очередной волной снегопадов, метелей и пробок

В Кузбассе найдена пропавшая из больницы девочка-подросток

Сегодня 15:12
1163

В Прокопьевске сотрудники полиции нашли без вести пропавшую 14-летнюю школьницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Напомним, Полина Михайловна девочка самовольно ушла из больницы в ночь на 21 января.

Как выяснилось, девочка находилась в квартире одного из своих друзей, который пустил её переночевать. Инспекторы по делам несовершеннолетних опросили школьницу и доставили ее бабушке-опекуну.

Преступлений и противоправных деяний в отношении девушки-подростка не совершалось, отмечается в пресс-релизе ведомства.

Сейчас полицейские устанавливают причину её самовольного ухода.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Прокопьевск.ру
найдена пропала без вести девочка-подросток Полина Михайлова

Комментарии (3)

Добавить комментарий
Тупичок Путина
4 1
Почему врач глав больницы до сих пор еще не уволен???????????
Девочка чуть не погибла, а глав врач еще на должности!
ответить
Серый
0 2
Почему врач глав больницы до сих пор еще не уволен???????????
Девочка чуть не погибла, а глав врач еще на должности!
Действительно соответствие своему нику - ТУПИЧОК!
ответить
*
0 0
Действительно соответствие своему нику - ТУПИЧОК!
сарказм это было, Серый, но без вещества.
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ