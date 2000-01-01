В Прокопьевске сотрудники полиции нашли без вести пропавшую 14-летнюю школьницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Напомним, Полина Михайловна девочка самовольно ушла из больницы в ночь на 21 января.

Как выяснилось, девочка находилась в квартире одного из своих друзей, который пустил её переночевать. Инспекторы по делам несовершеннолетних опросили школьницу и доставили ее бабушке-опекуну.

Преступлений и противоправных деяний в отношении девушки-подростка не совершалось, отмечается в пресс-релизе ведомства.

Сейчас полицейские устанавливают причину её самовольного ухода.