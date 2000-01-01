Смех — лучшее лекарство, считает герой нашего сегодняшнего интервью. Кемеровчанин Олег Колчаков решил похудеть, но делать это с юмором, и создал свой видеоблог, где иронично рассказывает о своём процессе преображения.

Редакция ВашГород.ру решила расспросить Олега, также известного как ОleGUN, о том, что заставило его похудеть, и как он относится к шуткам по поводу своего лишнего веса.

ВГ: Расскажите вкратце об основной идее вашего шоу.

Олег: «ОсобоЖироопасен» — это видеоблог на «Ютьюбе» о трансформации личности за счёт внедрения в жизнь «проблемного человека» правильных привычек и установок. Мы вместе с моими друзьями-тренерами решили создать развлекательное шоу с целью показать, что спорт — это не только тяжёлая работа над собой, но и классное времяпровождение, новые знакомства и тонны позитива!

ВГ: В названии вашего видеоблога есть большая доля самоиронии. Вы положительно относитесь к шуткам по поводу лишнего веса или это лишь фишка для выпусков?

Олег: Я искренне убеждён в том, что юмор — это социальный клей, который может объединить совершенно разных людей в одном позитивном стремлении. Я часто вижу пессимистичных людей, которые зомбированы телевизором и уже пять лет как проживают в состояние кризиса и холодной войны. Моя задача — дать людям повод для улыбок, самоирония — один из способов внести позитивные нотки в повседневную жизнь зрителей.

ВГ: Что именно подтолкнуло вас к работе над собой?

Олег: Знаете, я всю свою жизнь был похож на колобка. В школе меня банально дразнили «толстым». В подростковом возрасте свои стрессы я заедал вредной и сладкой пищей, и вот, когда возраст перевалил за 25, я задумался о семье и о том, каким примером я буду для своих будущих детей — эта мысль была одной из ключевых.

На протяжении длительного времени мне хотелось уместиться не в те вещи, в которые получается влезть, а в те, которые мне по-настоящему нравятся. У полных людей очень много проблем, включая самооценку. Я понял, что если не сейчас, то «потом» никогда не наступит.

Шоу же появилось из симбиоза творческой составляющей и деятельности маркетолога. Я обожаю свою работу!

ВГ: В рамках проекта вы много занимаетесь спортом. А какой у вас график тренировок?

Олег: В среднем 5−6 тренировок в неделю. Тренируюсь по 1.5−2 часа с высокой интенсивностью под чутким контролем двух тренеров — Филиппа и Андрея, которые вкладывают душу в нашу совместную работу и видеоблог, за что им мой низкий поклон и огромная благодарность.

ВГ: А как пришлось изменить питание?

Олег: Наверное, это самый страшный вопрос, так как тут я «косячил», срывался, ел не дробно, запихивал в себя разные вкусняшки, поэтому и не получил колоссальных с точки зрения веса результатов на этом этапе. Совсем недавно созрел к дробному приему пищи — преимущественно это сложные углеводы (крупы) и белок (отварное мясо), люблю китайский чай — это моё основное питание на данный момент. Разгоняем метаболизм, это важная часть работы.

ВГ: Что было самое сложное в начале похудения?

Олег: Ух… Мы только начали! Когда работаешь с позитивными ребятами в хорошем клубе с профессиональным оборудованием — идёшь на тренировку с улыбкой и получаешь от неё колоссальное удовольствие!

Также научный факт — во время тренировки вырабатываются эндорфины, в шутку я называю тренеров драг-дилерами, так как кроме положительных эмоций после тренировки больше практически ничего нет. Да, сначала болели мышцы, но сейчас это приятная боль и удовлетворение от движения к цели.

ВГ: Сколько килограмм вы уже сбросили? А сколько планируете скинуть к лету?

Олег: На данный момент порядка 6,5 кг за 6 недель. Еще предстоит сбросить около 20 кг, чтобы получить двузначное число, но вес, как я понял из практики, не является ключевым показателем, наша задача — не просто убрать лишний жир, но и нарастить мышечную массу — поэтому у нас идёт мощная трансформация именно по объёмам и в визуальном плане.

ВГ: Как снижение веса отразилось на самочувствии?

Олег: Сказать, что моё самочувствие изменилось, это не сказать ничего. Если раньше я был унылой улиткой с прогрессирующей депрессией, то сейчас я готов рвать и метать, как бык на корриде. Я лучше и меньше сплю, хорошо высыпаюсь — хотя раньше с этим были проблемы. Стал успевать делать в 2−3 раза больше за день, да я просто монстр (улыбается).

Настроение отличное, хочется улыбаться без особых причин. Я бы сказал, что происходит не только трансформация тела, но и сознания.

ВГ: А как изменилось отношение к себе? Стали уверенней или нет?

Олег: Конечно! Меня поддерживает весь клуб, мои тренера называют меня «чемпионом», люди следят за видеоблогом и верят в меня, я просто не могу их подвести! Конечно, есть и те, кто любит «постебать», но я уверен, что и этим людям весело, иначе бы они просто не реагировали. Я доволен собой, ведь выкладываюсь по полной программе!

ВГ: Сейчас в мире набирает поклонников движение бодипозитив, основная идея которого — полюбить себя с любым весом, цветом кожи и особенностями. Что вы думаете об этом?

Олег: Я думаю, что с любви к себе начинается любовь окружающих. Безусловно, это хорошо, но я не знаком с их идеологией, чтобы утверждать, что это здорово на 100%. Всё же лишний вес — это не только внешность, это и здоровье, физическое и ментальное. Как говорят у нас в стране? В здоровом теле — здоровый дух! Я всё больше прихожу к выводу, что это не просто поговорка, а глубокая философия на каждый день.

ВГ: Наши читатели спрашивали, как лучше похудеть — заняться спортом или изменить диету. Что из этого действенней, на ваш взгляд?

Олег: Мой рекорд в прошлом — 16 кг за один месяц, за счёт дробного питания, подсчёта калорий, зеленого чая, отказа от углеводов, но… в итоге эти килограммы вернулись. Безусловно, питание — это фундамент, но если задача стоит не просто стать стройным и сбросить жировую прослойку, а иметь подтянутое, привлекательное тело — тут не обойдётся без тренировок, мышцы сами по себе в тонус не придут, а под слоем жира зачастую их просто нет.

Поэтому не стоит кидаться в крайности и становиться «худым», зачастую люди хотят не этого, а вот с помощью диеты и тренировок вы найдете гармоничный баланс и получите то, что многие имеют в виду под выражением «Хочу похудеть».

ВГ: Что пожелаете людям, которые хотят похудеть, но не знают, с чего начать?

Олег: Смотреть наш видеоблог «Особо Жироопасен», улыбаться и наблюдать за тем, как обычный толстяк работает над собой, авось и ваша пятая точка захочет навестить клуб и стать более невесомой! Выберите тот вид спорта, который вам нравится, придите, к примеру, в клуб, познакомьтесь с тренерами и начинайте ходить хотя бы 2−3 раза в неделю.

Смена окружения — ключевое, если вас будут окружать красивые, стройные люди, будьте уверены — вы захотите работать над собой. И они вам помогут, после 5−10 тренировок будете идти в фитнес-клуб как на праздник, заведёте много приятных знакомств!

Вкладывайте душу в то, что вы делаете, работайте над собой, и вы обретёте не только красивое тело, но и простое человеческое счастье! Удачи всем обладателям пышных булочек (улыбается)!











