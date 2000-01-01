Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ЭПИДЕМИЯГРИППА
Новосибирск накроет очередной волной снегопадов, метелей и пробок

Молодым семьям Кузбасса государство оплатит треть стоимости жилья

Сегодня 15:39
1321

Молодые семьи Кузбасса могут рассчитывать на финансовую поддержку из федерального бюджета. Кемеровская область вошла в список регионов, которые получат деньги для помощи молодым супругам в покупке или строительстве жилья. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Подпрограммой предусмотрено предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в размере не менее 30% расчётной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и не менее 35% - для молодых семей, имеющих одного ребёнка или более, — говорится в документе.

Средства выделяются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015−2020 годы. Деньги распределены между 75 регионами страны. В Кемеровскую область направят 45 миллионов 368 тысяч рублей.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: banksovkoms.ru
помощь жилье молодые семьи

Комментарии (10)

Добавить комментарий
Вася
1 3
Чет по ссылке - пустота ( где подробности документа и программы ?
Где подводные камни ?
ответить
это мы уже проходили
3 0
Свежо придание,да вериться с трудом
ответить
Вася
6 0
Бюджетники? не более 5-10 семей в год ?
Ждать очереди можно около 8 лет ?
Дома не выбираешь, а тебе насильно впихивают на ильинке в косиловках убитых с момента строительства ?!
Наверняка именно так.
ответить
Н.
4 0
А что собой представляет молодая семья по российскому законодательству? Те, кому не больше 35 лет или кто недавно зарегистрировал свои отношения? Почему семья, в которой одному из супругов например 20 лет, а другому 50 или 60 считается молодой? А семья, в которой обоим супругам скажем по 36 лет уже молодой не считается?:)
ответить
Имя
1 0
Десять лет на очереди и всё глухо
ответить
Имя
1 0
А что собой представляет молодая семья по российскому законодательству? Те, кому не больше 35 лет или кто недавно зарегистрировал свои отношения? Почему семья, в которой одному из супругов например 20 лет, а другому 50 или 60 считается молодой? А семья, в которой обоим супругам скажем по 36 лет уже молодой не считается?:)
Семья считается не молодой если одному из супругов больше 35-ти лет
ответить
Н.
6 0
Десять лет на очереди и всё глухо
Чиновники ждут, когда ваша семья из категории "молодой" выйдет.:)))
ответить
)
0 0
Чет по ссылке - пустота ( где подробности документа и программы ?
Где подводные камни ?
Сюрпрайзы в подпрограмме программы, чай не лыком шиты регионалы.
ответить
КШ
0 0
45 лямов на ВСЮ область-этого ни о чем... максимум 90 семей улучшат свое жилье. Если из каждого городка взять по 1 "родственнику-другу" которому уж ну вообще очень надо)))) то еще минус 20 семей. По сути 70 действительно нуждающихся получат. Мы стоим 8 лет уже...двое детей...через 0,5 года станем "не молодой семьей". В комитете молодежи на вопрос "когда? " ответили " Ваши проблемы, используйте мат. капитал, наражали тут..."
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ