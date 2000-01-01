Молодые семьи Кузбасса могут рассчитывать на финансовую поддержку из федерального бюджета. Кемеровская область вошла в список регионов, которые получат деньги для помощи молодым супругам в покупке или строительстве жилья. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Подпрограммой предусмотрено предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в размере не менее 30% расчётной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и не менее 35% - для молодых семей, имеющих одного ребёнка или более, — говорится в документе.

Средства выделяются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015−2020 годы. Деньги распределены между 75 регионами страны. В Кемеровскую область направят 45 миллионов 368 тысяч рублей.