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Новосибирск накроет очередной волной снегопадов, метелей и пробок

Жительница Новосибирска купила кота-экстрасенса за несколько миллионов

Сегодня 15:42
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Наталья, хозяйка салона экстрасенсорных услуг из Новосибирска, отдала за кота-британца 5 млн руб. По её словам, покупала она «спутника и работника». Владелец отдал животное с радостью — сил терпеть уже не оставалось.

Хозяин кота Дмитрий родом из Благовещенска. Животное досталось ему по наследству от тётушки полгода назад, и за это время убеждённый атеист поверил в потусторонние силы.

— Этому существу удается внушать мне мысли, которые мне совершенно не свойственны. Он даже может заставить сделать то, чего я не хочу, — цитирует бывшего хозяина портал 2x2.su.

По словам хозяина, кот мог заставить его ночью идти в магазин за едой для себя.

— По ночам я просыпался от желания съесть именно эти продукты, хотя рыбу я не ем ни в каком виде, а колбасу употребляю только сырокопчёную. Голод проходил только после того, как кот начинал есть, — уверяет мужчина.

У кота оказалось много сверхспособностей — он мог оказаться один в запертой комнате (хозяин уверен, что тот ходит сквозь стены), подолгу следить за невидимой целью в пустой комнате.

Супруга Дмитрия кота невзлюбила, с детьми пушистик тоже не смог найти общий язык. В итоге мужчина решил продать британца. Сначала за 17 млн, сообщает «Амур.инфо». Но желающие не находились. Зато с 5 млн дело пошло на лад — новосибирский экстрасенс провела с котом пару дней и согласилась на всю сумму. Завтра животное поедет в свой новый дом.

Автор: Татьяна Жукова
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: amur.kp.ru, ekabu1.unistoreserve.ru
продажа кот экстрасенс британец

Комментарии (4)

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читатель
10 0
Да, не перевелись еще дураки в России.....
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Серый
7 0
Да, не перевелись еще дураки в России.....
А потом кот станет губернатором Н-ской области! А уж потом и всея Руси! Нам не привыкать...
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я
8 0
Молодец мужик,впарить котэ-обычный,за 5 лямов.
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Дон Хенаро 36472
2 2
Все кончено, − слабым голосом сказал кот и томно раскинулся в кровавой луже, − отойдите от меня на секунду, дайте мне попрощаться с землей. О мой друг Азазелло! − простонал кот, истекая кровью, − где ты? − кот завел угасающие глаза по направлению к двери в столовую, − ты не пришел ко мне на помощь в момент неравного боя. Ты покинул бедного Бегемота, променяв его на стакан − правда, очень хорошего − коньяку! Ну что же, пусть моя смерть ляжет на твою совесть, а я завещаю тебе мой браунинг…
Кот Бегемот. Мастер и Маргарита
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