Наталья, хозяйка салона экстрасенсорных услуг из Новосибирска, отдала за кота-британца 5 млн руб. По её словам, покупала она «спутника и работника». Владелец отдал животное с радостью — сил терпеть уже не оставалось.

Хозяин кота Дмитрий родом из Благовещенска. Животное досталось ему по наследству от тётушки полгода назад, и за это время убеждённый атеист поверил в потусторонние силы.

— Этому существу удается внушать мне мысли, которые мне совершенно не свойственны. Он даже может заставить сделать то, чего я не хочу, — цитирует бывшего хозяина портал 2x2.su.

По словам хозяина, кот мог заставить его ночью идти в магазин за едой для себя.

— По ночам я просыпался от желания съесть именно эти продукты, хотя рыбу я не ем ни в каком виде, а колбасу употребляю только сырокопчёную. Голод проходил только после того, как кот начинал есть, — уверяет мужчина.

У кота оказалось много сверхспособностей — он мог оказаться один в запертой комнате (хозяин уверен, что тот ходит сквозь стены), подолгу следить за невидимой целью в пустой комнате.

Супруга Дмитрия кота невзлюбила, с детьми пушистик тоже не смог найти общий язык. В итоге мужчина решил продать британца. Сначала за 17 млн, сообщает «Амур.инфо». Но желающие не находились. Зато с 5 млн дело пошло на лад — новосибирский экстрасенс провела с котом пару дней и согласилась на всю сумму. Завтра животное поедет в свой новый дом.