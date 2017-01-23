Любые ограничения в еде отражаются на психике человека. Некоторые виды диет представляют особую опасность для эмоционального состояния. К таким выводам пришли израильские учёные, сообщает «Росбалт».

По их данным, на психику негативно влияют монодиеты, то есть такой режим питания, при котором в течение одного или нескольких дней можно употреблять в пищу какой-то один продукт. Люди, которые их практикуют, не испытывают наслаждение от процесса приёма пищи и не замечают её вкуса.

Если человек при соблюдении диеты употребляет продукты, которые ему нравятся, это позитивно сказывается на его дальнейшем состоянии.

С недавнего времени, отмечает источник, у психологов появилось новое понятие — диетическая депрессия. Оно описывает угнетённое состояние людей, которые сели на диету.