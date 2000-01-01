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Новосибирск накроет очередной волной снегопадов, метелей и пробок

Опасный гонконгский грипп косит кузбассовцев

Сегодня 17:30
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Число заболевших опасным гонконгским гриппом в Кузбассе растёт.

На 24 января вирус подхватили уже 30 кузбассовцев. За неделю число выросло на 3. Как уже писал ВашГород.ру, в первой половине января гонконгским гриппом заболели 27 кузбассовцев.

Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу для всего населения в Кузбассе превышен на 4,2%, рассказали в областном Роспотребнадзоре.

Напомним, вирус гриппа H3N2, который называют гонконгским, переносится тяжелее других. Особенно он опасен для дошкольников и пенсионеров.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о ситуации с карантином в школах Новокузнецка. Мы также сообщали о том, какая профилактика от гриппа и ОРВИ в школах и детсадах Новокузнецка и отмене массовых мероприятий в городе.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ukraina.ru
Роспотребнадзор грипп эпидемия гриппа гонконгский грипп

Комментарии (1)

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Венz
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Откуда эта гадость в Новокузнецке?
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