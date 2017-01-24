Новокузнецкий фотограф-волонтёр Юрий Лобачёв «засветился» в Москве. Соцпроект новокузнечанина попал в финал конкурса для предпринимателей «Национальная премия „Бизнес-Успех“».

В своём проекте «Первый кадр» Юрий Лобачёв бесплатно обучает фотографии людей с ограниченными возможностями здоровья, детей, пенсионеров, сирот, студентов и школьников. Он помог реализовать свои таланты почти 500 желающим.

Новокузнечанин стал единственным представителем Кузбасса на конкурсе. Главный приз — «Золотой домкрат», он не получил, но всё равно гордится своим проектом.

«Трудные жизненные обстоятельства не должны мешать кому бы то ни было в проявлении творчества и таланта», — считает Юрий Лобачёв.

А в ноябре 2016 года Юрий Лобачёв дал ВашГород.ру интервью, где рассказал о своих соцпроектах и жизненных принципах.