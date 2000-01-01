В одном из детских садов Новокузнецка во вторник, 24 января, произошло ЧП. Детей и персонал эвакуировали. Теперь все детские дошкольные учреждения ждут внеплановые проверки. Об этом сообщает SU.

Причиной переполоха в детском саду № 177 в Куйбышевском районе стало задымление кабинета на первом этаже. Инцидент произошёл в 14.15. До приезда спасателей детей перевели в отдельно стоящее здание на территории учреждения. Пострадавших нет.

В настоящее время помещения детского сада проветриваются, решается вопрос о размещении воспитанников в Доме детского творчества № 2.

Причины произошедшего устанавливаются.

Глава города Сергей Кузнецов потребовал начать внеплановые проверки всех детских дошкольных учреждений города вне зависимости от форм собственности. В зданиях проверят наличие, исправность и места расположения первичных средств пожаротушения, содержание и доступность эвакуационных выходов, обеспеченность системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения, наличие графиков проведения тренировочных эвакуаций. В поле зрения надзорных органов и контролирующих организаций попадает и персонал. Специалисты оценят их умения оказать первую помощь и оперативно реагировать в экстренных ситуациях.