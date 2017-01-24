В Кузбассе начался судебный процесс по делу бывшего главы Прокопьевска Валерия Гаранина. Первое судебное заседание состоялось во вторник, 24 января. Обвиняемый не признал свою вину, сообщает «РИА Новости».

Напомним, бывший градоначальник обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, он купил своей знакомой квартиру на казённые деньги. Ущерб городского бюджета составил 1 миллион рублей.

На заседании 24 января всем участникам процесса разъяснили их права. Прокурор огласил обвинительное заключение. Обвиняемый своей вины не признаёт. Также суд допросил нескольких свидетелей.

После этого был объявлен перерыв до 25 января.

Валерий Гаранин занимал пост главы Прокопьевска с 1999 по 2016 год. В сентябре прошлого года он ушёл в отставку с формулировкой «по состоянию здоровья». В ноябре ему предъявили обвинение по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Сейчас экс-мэр находится под подпиской о невыезде.